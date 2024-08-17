鄉親鄉情／古尚豐愛生物友善捕蜂蛇

台東大學運動休閒學系畢業的古尚豐熱愛鑽研生物，服役後選擇留在台東，投入捕蜂捉蛇行業，入行雖不到1年，卻已是達人，有次捉蛇時中指被龜殼花咬到，他忍痛完成任務才到醫院打血清，所幸沒有大礙，蜂螫也是家常便飯，但他義無反顧為民除「害」。

24歲的古尚豐是桃園人，在台東念大學後，愛上台東，服完兵役後因緣際會到一家捕蜂捉蛇公司上班，正好符合自己的興趣，他說，可能因為參加戶外教學，從小就對生物特別喜愛，高中、大學參加營隊更愛上了蜂蛇，他常找資料鑽研或請教專家，進一步深入了解，很幸運出社會的第一份工作，是自己的最愛。

捕蜂捉蛇是高風險的職業，一不小心可能受傷，嚴重還會丟命；古尚豐曾在捉蛇時，中指被龜殼花咬到，但忍痛完成任務才就醫。古尚豐說，蜂蛇被視為禍害，其實是大多數人不願意認識蜂蛇，才會對牠們產生不好的印象。因此在捕蜂捉蛇時，他會順帶教育案主如何友善應對，「每個生物體在地球上生存，一定有他的道理，消滅了，生態就失去平衡」。

古尚豐為更友善處理蜂蛇，花心思改良工具，降低對蜂蛇傷害；他盼更多和他一樣熱愛研究生物的年輕熱血加入，一起為社會盡心力。