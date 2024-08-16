快訊

中共火箭飛越台灣防空識別區 國防部公布路徑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮搖不停觀光低迷 交長視察盼振興加碼鼓勵旅遊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
交通部長李孟諺（前右）今天視察花蓮航空站。記者王燕華／攝影
交通部長李孟諺（前右）今天視察花蓮航空站。記者王燕華／攝影

花蓮0403地震後觀光持續低迷，儘管中央推出每人1000元住宿補助，但颱風、地震夾擊衝擊旅遊信心，暑期住宿率不到2成。交通部宣布加碼，部長李孟諺昨說，希望吸引喜歡花蓮的遊客一來再來；不過，昨天又發生規模6.3地震，業界憂心恐再讓遊客卻步。

為振興花蓮觀光，交通部帶頭做起，部務會議前天移師花蓮，會中拍板振興補助再加碼，原本限每人一次，放寬為9月1日至11月30日，每人每月都可申請一次每房1000元的花蓮住房補助，國內外團體旅遊獎勵金也提高。李孟諺昨說，希望透過加碼補助，強化國人到花蓮旅遊意願，喜歡花蓮的遊客一來再來。

就在觀光署宣布住宿補助更優惠之際，連續兩天都發生地震，花蓮明顯有感，昨早台灣東部海域6.3地震及後續10多起餘震，還造成花蓮市區兩人因電梯故障受困、豐濱鄉親不知子海上古道邊坡土石坍方掩埋入口，幸好沒人受傷。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，振興措施6月上路至今，執行率僅4分之1，顯示地震對花蓮觀光的影響遠超過預期。業者樂觀看待加碼補助，期待讓外界重拾旅遊信心，但這兩天接連發生近海地震，還須審慎評估交通不穩定的影響，若觀光仍未見起色，希望中央評估對業者的營運補助。

業界憂慮其來有自，上月凱米颱風襲台就造成花蓮聯外鐵公路雙雙中斷，旅宿接到不少退房電話，還有不少要到台北的花蓮人或旅客，被迫先搭火車往南，再繞大半個台灣北返。

李孟諺昨視察花蓮航空站、花蓮港務分公司，外界關切在鐵公路不穩定下，是否可能增加平日航空運能或讓海運常態化？李孟諺回應，如何變成常態性，或成為具觀光性的交通工具，以及空運是否能增加例行性班次，都期待來努力。

地震 李孟諺 花蓮

延伸閱讀

交通部長李孟諺赴花蓮視察 是否拓展空海運量能這麼說

每人1千沒起色…颱風地震夾擊花蓮觀光低迷 地方盼交部加碼補助

嘉義水上車站大平台設計像F1賽車場 連交通部長都說怪

李孟諺同意連接嘉縣市永欽一、二號橋加高拓寬 軍輝橋改建完工日曝

相關新聞

花蓮搖不停觀光低迷 交長視察盼振興加碼鼓勵旅遊

花蓮0403地震後觀光持續低迷，儘管中央推出每人1000元住宿補助，但颱風、地震夾擊衝擊旅遊信心，暑期住宿率不到2成。交...

台東志航基地周圍公路恐遭轟炸？ 列搶險救災重點

睽違8年，公路局南區養護工程分局台東工務段配合軍方今天舉辦「軍事勤務隊召集訓練」，模擬台東大橋遭受轟炸破壞，動員具專業技...

宜蘭童玩節去年入園人數不如預期 縣府：今年有望突破50萬人

宜蘭縣每年舉辦國際童玩藝術節，可吸引超過40萬人次入園。審計室指出，去年童玩節有票券印製過剩、人次未達預期、收入不到支出...

打造淨零城市 台東縣再生能源裝置容量6年成長率達4倍

台東縣政府積極善用獨有天然資源條件，打造成為全台第一個淨零城市，今天在國立台東大學舉辦「2024台東綠能論壇」，並邀集產...

花蓮訂房僅1成 觀光署住房補助加碼

0403花蓮地震、凱米颱風接連重創東部，儘管交通部觀光署祭出振興住房補貼方案，仍難以提升民眾旅遊信心。為此，觀光署昨宣布...

延宕6年 宜蘭第2行政中心挨批

宜蘭縣第二行政中心一再延宕，審計室報告指出工程日期落後6年，考核績效不彰，多名議員昨質疑進度「超級落後」，究竟何時才能完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。