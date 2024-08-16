花蓮搖不停觀光低迷 交長視察盼振興加碼鼓勵旅遊

花蓮0403地震後觀光持續低迷，儘管中央推出每人1000元住宿補助，但颱風、地震夾擊衝擊旅遊信心，暑期住宿率不到2成。交通部宣布加碼，部長李孟諺昨說，希望吸引喜歡花蓮的遊客一來再來；不過，昨天又發生規模6.3地震，業界憂心恐再讓遊客卻步。

為振興花蓮觀光，交通部帶頭做起，部務會議前天移師花蓮，會中拍板振興補助再加碼，原本限每人一次，放寬為9月1日至11月30日，每人每月都可申請一次每房1000元的花蓮住房補助，國內外團體旅遊獎勵金也提高。李孟諺昨說，希望透過加碼補助，強化國人到花蓮旅遊意願，喜歡花蓮的遊客一來再來。

就在觀光署宣布住宿補助更優惠之際，連續兩天都發生地震，花蓮明顯有感，昨早台灣東部海域6.3地震及後續10多起餘震，還造成花蓮市區兩人因電梯故障受困、豐濱鄉親不知子海上古道邊坡土石坍方掩埋入口，幸好沒人受傷。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，振興措施6月上路至今，執行率僅4分之1，顯示地震對花蓮觀光的影響遠超過預期。業者樂觀看待加碼補助，期待讓外界重拾旅遊信心，但這兩天接連發生近海地震，還須審慎評估交通不穩定的影響，若觀光仍未見起色，希望中央評估對業者的營運補助。

業界憂慮其來有自，上月凱米颱風襲台就造成花蓮聯外鐵公路雙雙中斷，旅宿接到不少退房電話，還有不少要到台北的花蓮人或旅客，被迫先搭火車往南，再繞大半個台灣北返。

李孟諺昨視察花蓮航空站、花蓮港務分公司，外界關切在鐵公路不穩定下，是否可能增加平日航空運能或讓海運常態化？李孟諺回應，如何變成常態性，或成為具觀光性的交通工具，以及空運是否能增加例行性班次，都期待來努力。