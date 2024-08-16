因應戰時恐攻 台東教召員演練搶修道路
公路局因應戰時或是恐怖攻擊時道路受損，今天配合教召員演練台11線道路緊急修補，35名教召員短時間內就讓受損道路恢復。
今天下午公路局台東工務段封鎖台東市四維路寶桑國小前慢車道，同時鋪上新的道路。
中午過後，35名教育召集員陸續報到，下午1時接受臨時任務訓練課程。下午2時接到任務，台11線道路遭到砲彈攻擊出現坑洞。
此時教召員趕往事故現場，先以人力搬運砂石填補坑洞，接著出動重型機械輾壓，迅速填平道路恢復通行。
台東工務段長潘祥斌接受媒體聯訪表示，今天的演練是因應戰時及恐攻，台東主要聯外道路台11線上的台東大橋引道被炸彈炸破搶修，訓練教召員在戰時搶修道路的技能。35名教召員分成交通維護、沙包裝填和道路修復3組，在模擬的受損道路進行搶修演練。
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