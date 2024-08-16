台東志航基地周圍公路恐遭轟炸？ 列搶險救災重點

睽違8年，公路局南區養護工程分局台東工務段配合軍方今天舉辦「軍事勤務隊召集訓練」，模擬台東大橋遭受轟炸破壞，動員具專業技術的工兵退伍人員，演練過程逼真。軍事專家表示，志航基地為戰力保存重要洞庫，不排除為中共主要攻擊目標之一，基地周遭道路也可能受波及，不得不重視。

台東工務段長潘祥斌指出，此次演練距離上次2016年有8年之久，這次動員退伍工兵共35人，各式機具車輛計8輛，並分成道路交通錐管制、沙包裝填埋設及機具整修鋪設等3組；期望透過動員徵召軍事勤務隊員參與搶修工作，能夠在最短時間內完成受災道路搶修工作恢復交通。

今天下午2點的演練路段為市區四維路東向車道，模擬鄰近空軍志航基地旁的台11乙線的台東大橋，引道遭轟炸及恐怖攻擊，造成引道出現深坑大洞，影響交通通行；雖是退伍工兵，但對於工程的搶險作業和機具的操作都相當熟悉，演練過程流暢逼真，不少路經民眾都停下觀看。

「很特別的召集訓練。」參與演練的教召員劉先生說，過去2次都是和天災有關的災害搶險，這是第一次參與被攻擊炸毀的救災任務。另有教召員表示，「好像現在的動員演練都和戰爭有關，雖然平時做好防範、保持居安思危是好事，但不希望這一天會發生」。