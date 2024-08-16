宜蘭童玩節去年入園人數不如預期 縣府：今年有望突破50萬人
宜蘭縣每年舉辦國際童玩藝術節，可吸引超過40萬人次入園。審計室指出，去年童玩節有票券印製過剩、人次未達預期、收入不到支出的4成等問題；文化局表示，會參考歷年票券銷售數量分批印製，盡量減少浪費，並持續投入宣傳，今年入園人次已超過去年，有望上看50萬人次。
審計室表示，去年縣府辦理2023童玩節票券印製標案，打算印製紙本票券25萬張、貴賓券2萬5000張，加上電子票券25萬張，預估總票券數量為52萬5000張；得標廠商去年共印17萬3000張實體票券，縣府支付印製費13萬餘元。
審計室指出，去年童玩節結束後，實際售出的票券張數是19萬1569張，包含11萬1980張實體票券與7萬9583張電子票券。一方面，總售出張數19萬餘張與活動開始前估計52萬張相去甚遠；另一方面，紙本票券剩餘的3萬6014張占了總印製數的24.3%，只能全數銷毀。
文化局回應，為了避免票券過量印製，近3年都有參考歷屆銷售數量，採取分批印製，如去年就請廠商分2批，5月底與7月底分別印製，盡量減少資源浪費；今年也參考去年數據，調整表種數量並維持分批印製，目前電子與實體票券銷售數量都由於去年，具體數字待童玩節結束後統計。
審計室也點出，縣府原預估去年童玩節51萬人次入園、每人平均消費1000元，可創造5億1000元產值，不過實際入園人數只有45萬人次，每人消費505元，產值為2億3103萬元；縣府舉辦童玩節的收入更只有5050萬餘元，還不到支出1億3785萬餘元的40%。
文化局表示，去年受颱風影響，入園人次未達預期，不過人均消費較前年增加30%以上，已有帶動周邊產業經濟；另外也透過國內外媒體、社群行銷宣傳。今年童玩節入園人數已超過去年，3天情人節活動更湧入約10萬人次，預估到8月18日閉幕能超過50萬人次。
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