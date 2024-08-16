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交通部長李孟諺赴花蓮視察 是否拓展空海運量能這麼說

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
交通部長李孟諺（前右）今天視察花蓮航空站。記者王燕華／攝影
交通部長李孟諺（前右）今天視察花蓮航空站。記者王燕華／攝影

凱米颱風上月來襲重創花蓮聯外交通，鐵公路中斷期間靠空運、海運疏運；交通部長李孟諺今天視察花蓮航空站、花蓮港，對於是否考慮增加空運班次或讓海運常態化，表示會再努力。

花蓮聯外交通長期仰賴鐵路及蘇花路廊，雖有航空站，但因搭乘人數不多，目前僅有立榮航空及華信航空共營運3條航線，花蓮到台北每周僅8架次、往返台中每周6架次、往返高雄每周14架次。海運部分，一度曾有麗娜輪來回花蓮與蘇澳港，也因不堪虧損已停航。

上月凱米颱風造成鐵路北迴線、蘇花公路雙雙中斷，交通部緊急協調增加空運班機，含定期航班52架次及加開的34架次班機，共疏運約4700人，載客率約78%；也啟動海運疏運備援機制，調派新台馬輪、澎湖輪及凱旋一號投入疏運，8天的運輸服務共開航32航次、疏運6000多人及800多輛汽機車。

李孟諺今天到花蓮航空站、花蓮港務分公司視察，聽取簡報，媒體詢問在震後花蓮鐵公路交通不穩定的情況下，交通部是否思考拓展空運、海運量能？李孟諺說，這次在鐵公路中斷下，海運備援發揮很大疏運旅客的效果，要如何變成常態性，或成為觀光有關的交通工具，以及空運如何再增加例行性的班次，都期待來努力。

交通部長李孟諺（前左2）今天視察花蓮航空站。記者王燕華／攝影
交通部長李孟諺（前左2）今天視察花蓮航空站。記者王燕華／攝影

交通部長 凱米颱風 李孟諺 花蓮

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