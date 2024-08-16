全國首家原鄉住宿長照 台東啟用

衛福部打造全國第1家原鄉住宿長照機構「藍景住宿式長照」，昨在台東醫院成功分院開幕啟用，26床海景第1排，空間寬敞，更有專業醫護服務，讓長輩獲得高品質照護。有長輩說「好像度假飯店，看了都想住」。

衛福部政務次長林靜儀說，衛福部積極盤點整合地方設施，規畫打造比護理之家更優質的長照機構，尤其原鄉地區人口老化迅速，需要提供接近住家的長照機構，讓長輩安心托老。

2026年台灣即將邁入超高齡社會，依地區實施長照10年計畫2.0的長照需求人數，其中台東縣東海岸鄉鎮失能身障者成功鎮為364人、占全縣的12.2%，東河鄉跟長濱鄉共計198人共占6.6%，至於老化指數部分，成功及鄰近的長濱、東河分列全縣第4、第1跟第2。

台東醫院成功分院打造全國第1間住宿式長照機構「藍景住宿式長照」，以無敵海景作為療癒特色，提供單人、雙人及團體房型，總共26床位，配有電動病床、AI離床警示系統、智慧穿戴式（手表）配有GPS定位、無障礙衛浴設備等，每15床配1名護理人員，24小時值班。住民可依需求就近進行治療及復健訓練，降低往返機構與醫院的時間和費用。

台東醫院指出，單人房型月收費3萬9000元起、團體房2萬6000元起，長濱、東河鄉及成功鎮身心障礙、弱勢族群可優先申請入住。