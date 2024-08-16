台灣文旦4月獲准輸陸 花縣府送件還未有結果

中國大陸4月底宣布將批准台灣文旦輸入，花蓮瑞穗鄉文旦種植面積約650公頃，是全國第二大文旦產區，中秋節將至，縣府農業處昨指出，已將相關檢驗報告送到大陸海關署審核，目前還沒接到許可函、公告進口品項等，大家都還在觀望，這段期間會幫助農友，到外地行銷花蓮文旦。

大陸海關總署2年前暫停台灣柑橘類水果等農產品輸入，經國民黨17位立委4月底訪問大陸後，陸方宣布今年將批准台灣文旦等農漁產輸入，不過地方還在等待輸入文旦到大陸的消息。

東部種植文旦總面積近1200公頃，大約占全台的3成，其中瑞穗鄉文旦種植面積約占650公頃，縣府農業處長陳淑雯指出，縣府已經將全縣19家文旦農的包裝廠資料，送到大陸海關署審核，希望陸方逐步公布通過的名單，不過對方決定採一次公布，開放名單可能還要再等。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇表示，文旦在今年開花結果期遇上乾旱，結果率較往年減少約2成，總產量估計有2萬公噸左右。