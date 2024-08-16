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延宕6年 宜蘭第2行政中心挨批

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
宜蘭第二行政中心工程延宕超過6年，遭審計室點名，議員也頻頻質詢進度，縣府表示將拚明年底完工。圖／縣府提供
宜蘭第二行政中心工程延宕超過6年，遭審計室點名，議員也頻頻質詢進度，縣府表示將拚明年底完工。圖／縣府提供

宜蘭縣第二行政中心一再延宕，審計室報告指出工程日期落後6年，考核績效不彰，多名議員昨質疑進度「超級落後」，究竟何時才能完工？縣府表示，已在積極趕工，目前進度49.47%，正施作7棟建物屋頂防水工程，預計明年底完工。

第二行政中心位於羅東鎮中正北路與光榮北路口，預計舉建地下2層、地上6層，容納國稅局羅東稽徵所、消防局第二大隊、羅東警分局等單位，2014年獲政院核定16億6079萬元，原計畫2017年12月31日完工，但從招標到施工一再延宕，經費也增加到21億8952萬元。

審計報告指出，縣府實質設計前沒確認設施需求，也未積極協調進駐單位意見，導致招標時間就落後逾1年半，後續招標又拖延超過3年，開工後沒有設督導小組，施工進度落後擴大，加上增加的工程經費，無法達成原定節省租金與收取權利金等預期效益。

議員楊弘旻昨質詢表示，第二行政中心可以說是「超級落後」，中央甚至出面協調，目前情況到底如何？縣議員謝燦輝也批，完工遙遙無期。縣議員陳文昌則說，工程落後除原物料上漲等背景因素，人事頻繁更替、預算審查太久也是原因。

建設處長潘亮宇表示，延宕主因還是大環境影響，疫情期間缺工缺料，大型公共建物都有難處，加上建物最初設計較複雜，廠商難以如期如質施作，去年縣府已協調專家小組討論，更改部分設計降低施作難度，已積極請廠商趕工，追趕進度。

羅東 議員

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