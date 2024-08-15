鷄籠中元祭主普壇開燈放彩 引領好兄弟來人間接受供養

今年邁入第170年的鷄籠中元祭，由張廖簡宗親會輪值主普，基隆市中正公園的主普壇今晚開燈放彩，在萬燈齊放的璀璨景象中，點亮基隆夜空，象徵引領好兄弟前來人間接受供養。

今晚7點的開燈放彩儀式，在道士淨壇後，市長謝國樑與輪值主普張廖簡宗親會主委張通榮、理事長廖大明、爐主張新枝以及立委林沛祥等人點亮燈火，現場吸引很多民眾。

謝國樑說，鷄籠中元祭源自1855年漳泉械鬥，先民們以和平化解紛爭，以字姓輸值主普取代地域對立及武力衝突，象徵「以和為貴」的社會價值，在今晚燈火輝煌的中正公園，以開燈放彩儀式向這段歷史致敬，祈求亡靈安息、社會和諧，並為所有市民送上祝福。

隨後有豐富精采的表演節目，明德國中大鼓隊學生帶來鼓藝表演，社區大學的肚皮舞團隊緊接著登場，別具風情，最後則是街頭藝人的爵士音樂表演，隨著音樂節拍輕輕搖擺。