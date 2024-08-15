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花蓮縣府推一日遊亮點專車 縱谷海岸美景任君挑選

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府推出「花蓮亮點專車」方案，每周五、六、日從花蓮轉運站發車，每人費用850元，3條路線分別為賞鯨、縱谷及海岸線。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府推出「花蓮亮點專車」方案，每周五、六、日從花蓮轉運站發車，每人費用850元，3條路線分別為賞鯨、縱谷及海岸線。圖／花蓮縣政府提供

為振興花蓮觀光，花蓮縣政府明（16）日起至10月18日推出「2024花蓮亮點專車」，提供3條一日遊路線，包含賞鯨、縱谷及海岸線，搭配解說員、品嘗在地美食等，每人費用850元，鼓勵大家多到花蓮旅遊。

縣府觀光處長余明勳表示，「2024花蓮亮點專車」包含賞鯨、縱谷和海岸線3條路線，都獨具特色，同時支持當地觀光產業。無論是對自然生態、歷史文化，還是地方美食感興趣的遊客，都能在專車旅程中找到適合的方案。

專車每周五、六、日從花蓮轉運站發車，8人即可成行，每人費用850元，包含午餐、體驗行程、隨車專業導覽、伴手禮及保險，讓遊客享受花蓮獨特魅力。

賞鯨一日遊以海洋生態為主題，安排搭船出海賞鯨、特色美食；若天氣不佳，賞鯨體驗改為花蓮薯DIY、新城老街照相館替代。

縱谷一日遊為好客藝術村、吉安農會參訪，到玉里體驗和菓子DIY。海岸一日遊安排水璉部落體驗原住民狩獵及編織，造訪石梯坪和石門海蝕洞，品嚐海景咖啡、美食，參觀七七高地與小米文化館。

觀光處表示，包套式行程能一次網羅花蓮大山大海的絕美景致，詳細資訊可上花蓮觀光資訊網，或洽花蓮亮點專車專線03-8533231、0966-519871。

伴手禮 美食 花蓮 賞鯨

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