等了30年！關山鎮首個部落聚會所啟用 16日辦豐年祭

台東關山鎮5個阿美族部落，長久以來沒有聚會所，族人沒有固定場域辦活動；第1個聚會所隆興聚會所今天落成啟用，明天首次活動就將舉辦今年豐年祭儀，部落頭目感恩表示，這一刻等了30年。

隆興部落族人盼望30年的專屬聚會所，經1年多工期後，今天上午在頭目陳盛昭帶領族人舉行祭祀後落成啟用。

主持啟用儀式的關山鎮長彭成豐表示，關山鎮5個部落都有聚會所是他的競選承諾，很高興隆興部落是第1個，接下來是新福部落，已爭取到行政院原民會同意，今年編列設計規劃費用，希望明年新福里族人也能在新聚會所辦理豐年祭儀。

彭成豐表示，他積極促成全鎮5個部落都有自己的聚會所，只要部落找到土地，鎮公所會積極協助促成，很高興全鎮第1個聚會所完成，族人們可以在聚會所舉行豐年祭儀，同時設置文化健康站，讓長者可來學習運動，使身體更健康。

關山鎮代表會主席吳文忠表示，鎮公所在興建族人的聚會所沒有分大小部落，只要找到土地，鎮公所會向原民會全力爭取，新的聚會所很廣闊，族人平日可到聚會所相聚，增進彼此感情。

隆興部落文化聚會所興建工程經費來源，分別是原住民委員會補助新台幣1260萬元、公所自籌240萬元，總經費為1500萬元；基地面積約208.5坪，聚會所採多功能使用設計，主體為鋼構建築。

陳盛昭表示，非常感謝中央政府經費補助，以及關山鎮公所促成，今天落成，明天部落的豐年祭就將在此處舉辦，「部落等這一刻，等了30年」。