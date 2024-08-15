早期石綿建材恐致癌 台東縣171棟建築可補助拆除

早期房屋常用石綿瓦、浪板構建屋頂，但石綿纖維吸入人體增加致癌風險，台東縣目前尚有171棟，台東縣政府補助拆除。

台東縣政府環境保護局環境稽查科長林士銘今天告訴中央社記者，約在民國95年以前常用石綿瓦、浪板等石綿建材構建屋頂，但石綿建材一旦破損，石綿纖維飛散吸入人體，將增加致癌的風險，且根據環境部進行衛星遙測台東縣約有171棟疑似含石綿建材的建築物。

他說，環保局於今年4月起開辦石綿建材廢棄物清除處理及補助計畫，勘查確認為99棟，並受理勘查民眾自行提出疑似案件再增列5棟，合計104棟，至7月底已有6件、重量合計約11公噸提出補助申請，每噸新台幣4萬5000元，申請人不必負擔費用，環保局委託的廠商還服務到家，合法清運去化石綿建材廢棄物，保護大家的環境與健康。

環保局表示，依據「石綿建材廢棄物清除處理補助作業原則」，補助對象為含石綿建材的住宅、個人飼養家畜或家禽未達畜牧場登記規模、寺廟或教堂等宗教場所、學校與農會及停工、歇業或關廠事業的相關建築物，拆除後的石綿建材廢棄物清除處理費可向環保局申請補助，審核通過者的補助款轉為支付清理費。

申請人免付費用，即可由環保局委託的合法清理業者服務到家方式，清除處理石綿建材廢棄物，且這政策更有助於台東朝聯合國永續發展目標（SDG）的第3項「健康與福祉」及第11項「永續城鄉」的目標邁進。

環保局表示，今年計畫補助石綿建材廢棄物清除處理總重量為20公噸、總金額為90萬元，目前已受理補助約11公噸，餘量約9公噸，補助申請受理作業將至11月15日止，補助總經費用完即停止受理，把握時機。