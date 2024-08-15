宜蘭第二行政中心工期落後逾6年 縣府承諾拚明年完工

宜蘭縣第二行政中心延宕多年，遭審計室報告指出工程日期落後5年半，考核績效不彰；縣議員楊弘旻等人也質詢，究竟何時才能完工。縣府表示，第二行政中心已在積極趕工，目前進度49.47%，7棟建築物施作屋頂防水工程，預計明年底完工。

第二行政中心計畫位於羅東鎮中正北路與光榮北路口，預計興建地下2層、地上6層，預計容納國稅局羅東稽徵所、消防局第二大隊、羅東警分局等單位，2014年獲政院核定16億6079萬元，原計畫2017年12月31日完工，然而從招標到施工一再延宕，經費也增加到21億8952萬元。

審計報告指出，縣府實質設計前沒有確認設施需求，也未積極協調進駐單位意見，導致招標時間就已落後超過1年半，後續招標又沒有積極作為，拖延超過3年，開工後沒有設置督導小組，施工進度擴大落後，目前已延宕超過6年，加上增加的工程經費，無法達成原定節省租金與收取權利金等預期效益。

楊弘旻今天質詢，表示第二行政中心可以說是「超級落後」，甚至引起中央出面協調，目前情況到底如何？縣議員謝燦輝批評，完工進度遙遙無期，結構工程無法完工如何做後續機電？縣議員陳文昌則說，工程落後除了原物料上漲等背景因素，人事頻繁更替、預算審查太久也是原因。

建設處長潘亮宇回應，原本工期800個工作天，受到進駐單位需求變更設計、天候等不可抗力，會調整與展延，已積極請廠商趕工，持續追趕進度；目前工程進度49.47%，機電設備進度38.67%，正在施作7棟建築屋頂的防水設備等，會力拚明年底完工。