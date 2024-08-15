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海景第一排猶如5星飯店 全國第一家原鄉長照機構啓用

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
「藍景住宿式長照機構」，以無敵海景作為療癒特色，提供單人、雙人及團體房型，總共26床。記者尤聰光／攝影
「藍景住宿式長照機構」，以無敵海景作為療癒特色，提供單人、雙人及團體房型，總共26床。記者尤聰光／攝影

衛生福利部打造全國第一家原鄉住宿長照機構「藍景住宿式長照」，今天在台東醫院成功分院開幕啟用。26間海景第一排，不僅空間寬敞舒適，更有專業醫護人員服務，讓長輩獲得高品質照護。有長輩說，「好像渡假飯店，看了都想住」。

衛福部政務次長林靜儀表示，自長照服務法通過後，衛福部積極盤點整合地方設施，規畫打造比護理之家更優質長照的機構，尤其在原鄉地區人口老化迅速，需要提供接近住家的長照機構，符合工作中的子女，對長輩安心托老心願。

2026年台灣即將邁入超高齡社會，依據地區實施長照10年計畫2.0的長照需求人數，其中台東縣東海岸鄉鎮失能身心障礙者成功鎮為364人、佔全縣的12.2%，而東河鄉跟長濱鄉共計198人共佔6.6%；至於老化指數部分，成功鎮及鄰近的長濱鄉、東河鄉分列全縣第4名、第1跟第2名。

配合衛福部積極推動偏鄉1鄉鎮1長照資源，部東醫院成功分院打造全國第一間住宿式長照機構「藍景住宿式長照」，並在今天開幕儀式在台東醫院成功分院2樓舉行，由院長王蘭福主持，林靜儀、立委陳瑩、東辦執行長洪宗楷及地方鄉鎮長、民代等受邀參加。

位於東海岸成功分院2樓附設藍景住宿式長照機構，以無敵海景作為療癒特色，提供單人、雙人及團體房型，總共26床位配有電動病床、AI離床警示系統、智慧穿戴式（手錶）配有GPS定位、無障礙衛浴設備等，每15床配置1名護理人員，24小時值班。住民可依需求就近進行治療及復健訓練，大大降低住民跟家屬往返機構與醫院的時間和費用成本。

台東醫院指出，目前規畫單人房型月收費3萬9000元起、團體房則為2萬6000元起，台東縣長濱鄉、東河鄉、成功鎮身心障礙及弱勢族群可優先申請入住。費用會比衛生局設的上限再低，符合在地居民需求。

「每天看到海心情都好了。」68歲陳姓婦人說，年紀大一點，孩子有能力的時候也想住進來安享晚年，好像渡假飯店，看了都想住。成功鎮民代表會主席陳南蓀說，現在東海岸鄉鎮已經老齡化嚴重，為了長者的照顧需求，增設這樣的空間是海岸鄉親的福音；尤其對北漂、南漂的年輕族人真的是非常好託付照顧長輩的地方。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

「藍景住宿式長照」機構內部空間寬敞舒適，光線明亮，設備完善。記者尤聰光／攝影
「藍景住宿式長照」機構內部空間寬敞舒適，光線明亮，設備完善。記者尤聰光／攝影
東海岸住民未來可依需求就近進行治療及復健訓練，大大降低住民跟家屬往返機構與醫院的時間和費用成本。記者尤聰光／攝影
東海岸住民未來可依需求就近進行治療及復健訓練，大大降低住民跟家屬往返機構與醫院的時間和費用成本。記者尤聰光／攝影
衛生福利部打造全國第一家原鄉住宿長照機構「藍景住宿式長照」，今天在台東醫院成功分院開幕啟用。記者尤聰光／攝影
衛生福利部打造全國第一家原鄉住宿長照機構「藍景住宿式長照」，今天在台東醫院成功分院開幕啟用。記者尤聰光／攝影
衛福部「藍景住宿式長照機構」，以無敵海景作為療癒特色。記者尤從光／攝影
衛福部「藍景住宿式長照機構」，以無敵海景作為療癒特色。記者尤從光／攝影

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