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颱風過後漂流木化身3D立體地圖 基隆嶼木工師駐島創作

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府邀請木雕工藝師陳建造、陳權榮、林文智和周正國參與，以颱風過後的漂流木藝術創作。圖／基隆市府產發處提供
基隆市政府邀請木雕工藝師陳建造、陳權榮、林文智和周正國參與，以颱風過後的漂流木藝術創作。圖／基隆市府產發處提供

基隆市海岸線常有很多漂流木，市政府產業發展處與海委會海洋保育署合作，在基隆嶼上打造漂流木環境藝術工作坊，邀請4駐島藝術家與志工一起創作，颱風過後的漂流木化身3D立體地圖，創作過程吸引很多遊客拍照。

市府產發處副處長蔡馥嚀說，這次漂流木環境藝術工作坊將打造3個作品，第一座是目前已經初步成形在碼頭旁的「認識島嶼」；第二座是濱海步道終點「乾淨未來」；第三座則預定放置在停機坪的「用心經營」，都以海洋、島嶼、生態與人的關係為發想。

蔡馥嚀表示，現場吸引許多遊客駐足拍照，包含娛樂漁船的船長、船員和解說員們，甚至連駐島海巡人員也都來搶拍這座熱騰騰的基隆嶼迎賓牆。作品中心是基隆嶼的正空拍的3D立體地圖，上面還有碼頭，燈塔，涼亭和步道，讓登島的遊客可以快速認識基隆嶼的相對位置。

更吸睛的是地圖的周邊，有許多由漂流木雕塑活靈活現的海洋生物，如海龜，小丑魚，飛魚，石斑魚，鬼頭刀，黑毛等。還有由漂流木樹枝營造的水草和氣泡。而畫龍點睛的則是基隆嶼3個木雕刻字，讓遊客一登島就感受到島嶼的生命力。

來自花蓮的木雕工藝師陳建造、陳權榮、林文智和周正國，近1個多來，幾乎每日登島創作，頂著烈日趕工，要讓漂流木的生命再現，現場很多志工幫忙撿拾颱風過後大量的漂流木提供創作。

蔡馥嚀表示，希望對海洋保育、藝術有興趣的民眾能夠協助第二件作品，8月20日開始創作，民眾可在當天上午9時30分，在基隆碧砂漁港鉅隆2號登船處報到集合，一起登基隆嶼協作。

基隆市政府產業發展處與海委會海洋保育署合作，在基隆嶼上打造漂流木環境藝術工作坊，邀請4駐島藝術家與志工一起創作，漂流木化身3D立體地圖。圖／基隆市府產發處提供
基隆市政府產業發展處與海委會海洋保育署合作，在基隆嶼上打造漂流木環境藝術工作坊，邀請4駐島藝術家與志工一起創作，漂流木化身3D立體地圖。圖／基隆市府產發處提供
基隆市政府產業發展處與海委會海洋保育署合作，在基隆嶼上打造漂流木環境藝術工作坊，邀請4駐島藝術家與志工一起創作，漂流木化身3D立體地圖。圖／基隆市府產發處提供
基隆市政府產業發展處與海委會海洋保育署合作，在基隆嶼上打造漂流木環境藝術工作坊，邀請4駐島藝術家與志工一起創作，漂流木化身3D立體地圖。圖／基隆市府產發處提供
基隆市政府產業發展處與海委會海洋保育署合作，在基隆嶼上打造漂流木環境藝術工作坊，邀請4駐島藝術家與志工一起創作，漂流木化身3D立體地圖。圖／基隆市府產發處提供
基隆市政府產業發展處與海委會海洋保育署合作，在基隆嶼上打造漂流木環境藝術工作坊，邀請4駐島藝術家與志工一起創作，漂流木化身3D立體地圖。圖／基隆市府產發處提供

地圖 基隆嶼 漂流木

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