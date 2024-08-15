花蓮新城老街震後冷清 302A客運路線開駛盼提振觀光

0403地震重創太魯閣國家公園，原本新城火車站到太魯閣天祥的302路線公車運量下滑，縣府試辦302A新城老街環線路線，今天起載客從新城火車站到新城老街、三棧等地，新城老街震後冷清清，地方期待巴士帶來人潮，提振觀光。

縣府建設處交通科表示，地震發生後302路線沒辦法上天祥，只能抵達太管處，為了優化並運用餘裕運能，與太魯閣客運研商後，試辦302A新城老街環線。

302A分成南北環，起點及終點都在新城火車站，沿途經過鎮安宮、佳興冰果室、新城國小、教會、秀林鄉公所、三棧部落等站點，北環路線每天上午8時10分為首班車，一直到下午5時10分；南環上午9時5分發車，下午6時5分為末班車，均為每小時一班車，來回每天共18班車，收費全票25元、半票12元。

交通科表示，302A兼顧公共運輸與復甦觀光的任務，提供到花蓮旅遊新選擇，方便到新城老街或三棧一遊，深入探索在地文化與美食，也提供新城、秀林居民更便捷的交通。

新城老街鄰近太魯閣口，近年來打造出獨特風格，吸引不少暢遊太魯閣的遊客轉進，地震前是縣內人氣旅遊路線，0403後觀光同樣受重創，震後初期曾跌掉8、9成遊客，暑假仍然冷清。

地方創生工作者胡文偉說，302A方便民眾輕鬆來到老街體驗和漫遊，對於提振觀光或是民生交通都有正面幫助，希望能串起新城觀光圈與海邊或是花蓮市區景點，吸引更多人走入新城老街。