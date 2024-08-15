陸方4月批准台灣文旦輸入 花蓮縣府送件還未有結果

中秋節將至，花蓮縣瑞穗鄉文旦預計本月20日陸續採收，今年3月受乾旱影響，文旦開花結果率較差，整體產量較歷年減少約2成，後因凱米颱風帶來降雨，助文旦生長，品質特佳。另大陸於4月底宣布將批准台灣文旦輸入，縣府協助農友送件審核，目前還未收到相關許可資訊，大家仍在觀望。

東部種植文旦總面積近1200公頃，約占全台3成，其中瑞穗鄉文旦種植面積約650公頃，是全國第二大文旦產區。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇表示，文旦在開花結果期遇上乾旱，結果率較往年減少約2成，總產量估計有2萬公噸左右；在凱米颱風來襲前，瑞穗已有1個月沒下雨，颱風帶來雨量，幫助果實在入漿期能吸收水分，因此今年文旦糖度足、酸甜適中、口感Q彈、果香濃郁，品質不錯。

黃盛皇說，目前文旦已陸續收到訂單，部分果園透過早收技術預計20日後開採；農糧署為協助果農行銷文旦，這周召集盤商到產區採購鮮果，討論後續加工。雖然今年產量少，但採收到中秋節間約有1個月的時間販售，看好今年市場銷售情形，收購價格也有機會增加。

中國大陸海關總署2年前暫停台灣柑橘類水果等農產品輸入，經立法院國民黨17位立委4月底訪問大陸後，陸方宣布今年將批准台灣文旦等農漁產輸入，不過地方至今尚未收到消息。

黃表示，縣府已將相關檢驗報告送到大陸海關署審核，目前還沒接到許可函、公告進口品項等，大家都還在觀望。