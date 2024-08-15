蘇花和仁到崇德段抗災能力提升 16日起夜間假日不管制

台9線蘇花公路和仁至崇德段上月因凱米颱風中斷近7天，上月30日傍晚搶通後，白天採時段性管制，夜間封閉。公路局今天宣布，公路抗災能力已初步提升，16日起解除夜間封路，19日起平日白天施工管制，每天放行3次，夜間及假日全天都不管制。

公路局東區養護工程分局表示，上月底搶通後，考量颱風土石流造成的坍方緊鄰公路，需要進行降挖清運等工程以提升公路抗災能力，且配合下清水橋搶修施工的交維管制，和仁到崇德段每天採早、午、晚3個時段放行，晚間7時到隔天清晨6時封閉。

經過公路單位積極搶修，將緊鄰道路的土方降挖清運，目前和仁到崇德段的公路抗災能力已經提升，決定16日起解除夜間封路，不過還需要持續進行災害搶修，及配合下清水橋的搶修施工，白天仍有時段性的施工管制。

東分局南澳工務段表示，16日起白天維持原有管制，上午6時至8時、中午12時至下午1時開放通行，16日傍晚5時起至19日上午8時均不管制（假日不管制）。

19日開始，平日上午8時至下午5時有施工管制，期間3時段放行，包括上午10時至10時20分、中午12時至下午1時，及下午3時至3時20分，傍晚5時起至隔天上午8時的夜間時段及假日全天均不管制。管制點北端為仁水隧道北口前（台9線154.8K），南端為崇德管制站（台9線165.7K），放行時段內到達管制點車輛將全數放行。