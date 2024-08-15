花蓮推3主題觀光亮點專車 8月16日起每週五六日發車
為振興花蓮觀光，花蓮縣府16日起至10月18日推出「2024花蓮亮點專車」，提供3條一日遊路線，包含賞鯨、縱谷及海岸線，搭配解說員、品嚐在地美食等，每人費用新台幣850元。
花蓮縣府今天公布「花蓮亮點專車」方案，每週五、六、日從花蓮轉運站發車，8人成行，每人費用850元，包含午餐、體驗行程、隨車導覽、伴手禮及保險，3條路線分別為賞鯨、縱谷及海岸線，詳情可至花蓮觀光資訊網查詢。
賞鯨一日遊以海洋生態為主題，安排搭船出海賞鯨、特色美食，若天氣不佳，賞鯨體驗改為花蓮薯DIY、新城老街照相館替代。
縱谷一日遊為好客藝術村、吉安農會參訪，到玉里體驗和菓子DIY。海岸一日遊安排水璉部落體驗原住民狩獵及編織，造訪石梯坪和石門海蝕洞，品嚐海景咖啡及美食，最後參觀七七高地和小米文化館。
花蓮縣府觀光處長余明勳表示，3條路線都獨具特色，能讓遊客從不同角度探索花蓮的多元風情，同時支持當地觀光產業，無論是對自然生態、歷史文化，還是地方美食感興趣的遊客，都能在專車旅程中找到適合的方案。
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