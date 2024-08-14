男子開車跨越道路中央雙黃線 撞對向客運2乘客受傷送醫

基隆市邱姓男子今天中午開車沿樂利三街下山時，跨越道路中央雙黃線，撞上對向郭男駕駛的基隆客運，邱、郭都未受傷，但有2名客運乘客受輕傷。警方獲報到場處理，邱、郭接受酒測，數值均為0。傷者送醫後脫險，肇事原因由警方調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今午12點多接獲報案，樂利三街發生客運和轎車碰撞車禍，有人受傷。消防人員抵達現場後，發現2名乘客擦挫傷，送醫後無礙。

基隆警四分局安樂派出所巡佐吳元劭、警員賴逸洋、蔡侑晉獲報後到場管制交通，疏導人車通行。交通隊員警到場採證測繪，釐清肇事責任。初步了解，年近30歲邱男沿樂利三街下坡路段行駛時，駛入對向車道，撞擊上坡行駛的基隆客運。