基隆大武崙溪魚群翻白肚 環保局2天共打撈4450隻死魚

基隆市大武崙溪13日出現大量死魚，環保局今表示，連兩天派人去撈死魚，共計清除4450隻，全數運往焚化廠，並完成當地環境清潔工作，消除異味。

環保局11日傍晚就接獲民眾通報，大武崙溪有魚群死亡，清潔隊人員12日前往除除死魚，共計打撈315隻，總重約252公斤的死魚。

13日上午又有民眾通報環保局，大武崙溪又出現死魚。環保局派員檢測水質，發現溶氧0.76mg/L，遠低於正常3mg/L，研判因為氣溫升高，又幾無降雨，導致水中溶氧下降，導致魚群死亡。