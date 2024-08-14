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基隆大武崙溪魚群翻白肚 環保局2天共打撈4450隻死魚
基隆市大武崙溪13日出現大量死魚，環保局今表示，連兩天派人去撈死魚，共計清除4450隻，全數運往焚化廠，並完成當地環境清潔工作，消除異味。
環保局11日傍晚就接獲民眾通報，大武崙溪有魚群死亡，清潔隊人員12日前往除除死魚，共計打撈315隻，總重約252公斤的死魚。
13日上午又有民眾通報環保局，大武崙溪又出現死魚。環保局派員檢測水質，發現溶氧0.76mg/L，遠低於正常3mg/L，研判因為氣溫升高，又幾無降雨，導致水中溶氧下降，導致魚群死亡。
這次魚群死亡氀量更多，清潔隊員連續兩天到大武崙溪打撈死魚，昨天撈除3400隻，總重約2350公斤。今天清理1,050隻，總重約720公斤，合計2日天共清理4450隻，約3070公斤死魚，載往焚化廠處理，並完成環境清潔工作。
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