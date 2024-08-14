東部首家有機農產品驗證中心取得資格 檢驗更方便快速
花蓮是有機農業大縣，為讓驗證取得更方便，國立東華大學成立「農業驗證與服務提升中心」，歷經3年籌備，今年順利取得「有機農產品驗證機構」資格，近日揭牌啟用，將致力於東部有機農產品驗證，並提供專業農業服務。
東華大學有感東部地區從事有機農業的農友居多，地方卻缺乏農業驗證單位及稽核人力，前校長趙涵㨗及理工學院前院長郭永綱，在2021年成立「農業驗證與服務提升中心」，希望未來能為花東地區優質農產品挹注驗證量能與農業服務。
東華大學農服中心歷經近3年，在今年6月初通過全國認證基金會（TAF）認證，取得驗證機構資格，並在12日正式揭牌啟用，是東部首家有機農產品驗證中心。
校長徐輝明表示，東華大學長期提升東部產業的工作，在農服中心成立後，將為東部農業提供專業、即時且在地的驗證與服務，促進農業升級與發展。
農服中心專案經理李彥志說，中心會秉持國際有機農業「健康、生態、公平、謹慎」4大原則，推動有機農產品驗證與農業服務工作。
東華大學表示，農服中心未來除專注保障農產品安全與消費者權益，也會關注生產者健康、生產條件與生活環境的公平性，以及可持續的經濟效益，並持續培訓在地驗證稽核人才，強化在地服務量能及創造就業機會。
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