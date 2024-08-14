快訊

泰國總理賽塔遭解職！上任不到一年 憲法法庭今裁定違憲

新品開玩！Pixel 9 Pro Fold一鍵變小孩拍照救星 2款Pixel 9粉色大不同

張國煒獨得「逾百億遺產」！纏訟8年 最高法院判張榮發遺囑有效確定

東部首家有機農產品驗證中心取得資格 檢驗更方便快速

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮是有機農業大縣，東華大學成立「農業驗證與服務提升中心」，今年順利取得「有機農產品驗證機構」資格。圖／東華大學提供
花蓮是有機農業大縣，東華大學成立「農業驗證與服務提升中心」，今年順利取得「有機農產品驗證機構」資格。圖／東華大學提供

花蓮是有機農業大縣，為讓驗證取得更方便，國立東華大學成立「農業驗證與服務提升中心」，歷經3年籌備，今年順利取得「有機農產品驗證機構」資格，近日揭牌啟用，將致力於東部有機農產品驗證，並提供專業農業服務。

東華大學有感東部地區從事有機農業的農友居多，地方卻缺乏農業驗證單位及稽核人力，前校長趙涵㨗及理工學院前院長郭永綱，在2021年成立「農業驗證與服務提升中心」，希望未來能為花東地區優質農產品挹注驗證量能與農業服務。

東華大學農服中心歷經近3年，在今年6月初通過全國認證基金會（TAF）認證，取得驗證機構資格，並在12日正式揭牌啟用，是東部首家有機農產品驗證中心。

校長徐輝明表示，東華大學長期提升東部產業的工作，在農服中心成立後，將為東部農業提供專業、即時且在地的驗證與服務，促進農業升級與發展。

農服中心專案經理李彥志說，中心會秉持國際有機農業「健康、生態、公平、謹慎」4大原則，推動有機農產品驗證與農業服務工作。

東華大學表示，農服中心未來除專注保障農產品安全與消費者權益，也會關注生產者健康、生產條件與生活環境的公平性，以及可持續的經濟效益，並持續培訓在地驗證稽核人才，強化在地服務量能及創造就業機會。

花蓮是有機農業大縣，東華大學成立「農業驗證與服務提升中心」，歷經3年籌備，今年順利取得「有機農產品驗證機構」資格。圖／東華大學提供
花蓮是有機農業大縣，東華大學成立「農業驗證與服務提升中心」，歷經3年籌備，今年順利取得「有機農產品驗證機構」資格。圖／東華大學提供
東華大學今年取得「有機農產品驗證機構」資格，12日揭牌啟用，將致力於東部推動有機農產品驗證，提供專業農業服務。圖／東華大學提供
東華大學今年取得「有機農產品驗證機構」資格，12日揭牌啟用，將致力於東部推動有機農產品驗證，提供專業農業服務。圖／東華大學提供

東華大學 消費者

延伸閱讀

東華大學研究光電場生態 除留下雨水還有野生動物進駐

農業天然災害救助 竹北、五峰即日起受理申請

【專家之眼】農業部宣稱外銷政策大成功 你相信嗎？

通霄沙雕藝術節小農文創市集今登場 藝文活動不斷電

相關新聞

安啦！花蓮地震形成2堰塞湖消失 潰壩危機解除

0403地震發生後，花蓮木瓜溪、萬里溪上游因土石阻塞形成2處堰塞湖，總蓄水量約百萬立方公尺，對下游部落民眾形成潛在危機。...

農糧署邀通路商至產地 推廣花蓮瑞穗文旦柚

東部文旦柚產期將到，農糧署邀請多家大型通路商及西部業者到瑞穗鄉產地參訪，鼓勵業者積極採購，協助行銷推廣；今年文旦柚受天候...

花蓮衛生局稽查飲冰品 檢驗發現1飲料腸桿菌超標開罰

炎炎夏日，讓人忍不住想買飲料解渴，不過食安問題常被忽略。花蓮縣衛生局稽查連鎖飲料店、便利商店、速食店、冰品店等共18家飲...

議員不滿「等判決再追查」…宜蘭農地未課稅 審計室挨批

宜蘭縣政府去年土地增值稅比原預算短收2億7千多萬元，議會昨討論決算報告時，民進黨議員陳文昌點名法院偵辦中的1558地號未...

2024基隆嶼國際磯釣賽下月登場 19日線上報名料將搶手

2024基隆嶼國際磯釣賽9月28、29日場，基隆市政府產發處長林鼎超和磯釣大使沈文程、台啤永豐啦啦隊電豹女今天宣傳賽事，...

403震後日本免費雷達探測 找出花蓮市區6處「天坑」

花蓮403強震後，道路路基容易掏空，恐下陷變成「天坑」，日商科技公司震後義氣相挺，免費協助市區道路健檢，利用透地雷達探查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。