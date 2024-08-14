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安啦！花蓮地震形成2堰塞湖消失 潰壩危機解除

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
林業署花蓮分署今天與空勤總隊空勘，確認木瓜溪上游的堰塞湖消失，下游部落危機解除。圖／花蓮分署提供
林業署花蓮分署今天與空勤總隊空勘，確認木瓜溪上游的堰塞湖消失，下游部落危機解除。圖／花蓮分署提供

0403地震發生後，花蓮木瓜溪、萬里溪上游因土石阻塞形成2處堰塞湖，總蓄水量約百萬立方公尺，對下游部落民眾形成潛在危機。林業及自然保育署持續追蹤，今天與空勤總隊合作以直升機空中勘查，確認湖體消失，也沒有產生新的堰塞湖，潛在潰壩危機已經解除。

地震發生後，花蓮多處山區邊坡崩塌，土石阻塞河道，林業署花蓮分署4月4日發現萬里溪上游形成約3.7公頃的堰塞湖，湖體蓄水量約55萬立方公尺，4月19日又確認木瓜溪上游也形成堰塞湖，湖面面積約5.6公頃，蓄水量達46萬立方公尺。

木瓜溪上游的堰塞湖距離最近的台電木瓜壩約5公里，台電龍澗電廠約6.8公里，是主要保全對象，兩處堰塞湖與鄰近聚落相距約15到20公里，評估對部落影響不大，但對下游河道行水區活動人員則有直接影響。

因有潰堤可能，對下游秀林鄉銅門村、榕樹社區及鳳林鎮林田山林業文化園區、萬榮鄉萬榮部落居民形成潛在風險，花蓮分署呼籲民眾勿進入下游河道行水區，並成立應變小組，與各單位加強聯繫、到地方辦理說明會，並定期透過無人機空拍及衛星影像，追蹤掌握堰塞湖變化。

花蓮分署今天表示，上月凱米颱風過後，透過衛星影像監控發現，木瓜溪、萬里溪等堰塞湖因豪雨沖刷，湖體消失，為求慎重再請求空勤總隊協助，今天出動直升機到兩溪流的流域空勘，確認堰塞湖都已經自然潰決，湖體消失，也沒有產生新的堰塞湖，危機已經解除。

林業署花蓮分署今天與空勤總隊空勘，確認萬里溪堰塞湖消失，下游部落危機解除。圖／花蓮分署提供
林業署花蓮分署今天與空勤總隊空勘，確認萬里溪堰塞湖消失，下游部落危機解除。圖／花蓮分署提供
花蓮萬里溪堰塞湖衛星影像對比圖，上方為4月17日，下方為7月31日影像。圖／花蓮分署提供
花蓮萬里溪堰塞湖衛星影像對比圖，上方為4月17日，下方為7月31日影像。圖／花蓮分署提供
花蓮萬里溪堰塞湖衛星影像對比圖，上方為4月20日，下方為8月1日影像。圖／花蓮分署提供
花蓮萬里溪堰塞湖衛星影像對比圖，上方為4月20日，下方為8月1日影像。圖／花蓮分署提供

空勤總隊 花蓮 萬里

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