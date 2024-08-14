安啦！花蓮地震形成2堰塞湖消失 潰壩危機解除

0403地震發生後，花蓮木瓜溪、萬里溪上游因土石阻塞形成2處堰塞湖，總蓄水量約百萬立方公尺，對下游部落民眾形成潛在危機。林業及自然保育署持續追蹤，今天與空勤總隊合作以直升機空中勘查，確認湖體消失，也沒有產生新的堰塞湖，潛在潰壩危機已經解除。

地震發生後，花蓮多處山區邊坡崩塌，土石阻塞河道，林業署花蓮分署4月4日發現萬里溪上游形成約3.7公頃的堰塞湖，湖體蓄水量約55萬立方公尺，4月19日又確認木瓜溪上游也形成堰塞湖，湖面面積約5.6公頃，蓄水量達46萬立方公尺。

木瓜溪上游的堰塞湖距離最近的台電木瓜壩約5公里，台電龍澗電廠約6.8公里，是主要保全對象，兩處堰塞湖與鄰近聚落相距約15到20公里，評估對部落影響不大，但對下游河道行水區活動人員則有直接影響。

因有潰堤可能，對下游秀林鄉銅門村、榕樹社區及鳳林鎮林田山林業文化園區、萬榮鄉萬榮部落居民形成潛在風險，花蓮分署呼籲民眾勿進入下游河道行水區，並成立應變小組，與各單位加強聯繫、到地方辦理說明會，並定期透過無人機空拍及衛星影像，追蹤掌握堰塞湖變化。