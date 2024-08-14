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台東新武呂溪國家級濕地通盤檢討 在地民眾盼納觀光配套

中央社／ 台東縣14日電

台東卑南溪主要支流新武呂溪初來橋至霧鹿段劃為國家級重要濕地逾5年，首次通盤檢討，保育利用計畫草案公開展覽至30日，歡迎各界提供意見，當地民眾盼納入觀光配套計畫。

內政部2017年將新武呂溪初來橋起，至支流大崙溪的上溯11.02公里處，及另一支流霧鹿溪的利稻橋，以及另一支流布拉克桑溪5.5公里處，溪床面積約317公頃畫為國家級重要濕地。

隨後農委會（農業部）陸續公告「台東縣海端鄉新武呂溪魚類保護區」及「台東縣海端鄉新武呂溪野生動物重要棲息環境」，並納入「花東縱谷國家風景區」管理。

內政部第一次通盤檢討，從8月1日起至30日分別在台東縣府、海端鄉公所辦理台東縣「新武呂溪重要濕地（國家級）保育利用計畫 （第一次檢討）（ 草案）」公開展覽，13日於海端鄉舉辦說明會，聽取當地民眾意見。

當地民眾對畫設濕地與保育計畫沒有反對意見，但希望能有發展當地觀光的配套計畫。

台東縣政府農業處林務科長李志鵬今天接受中央社記者訪問表示，新武呂溪濕地位於溪谷，屬內陸型濕地，配合濕地保育法第14條規定，具有確保濕地天然滯洪、維護生物多樣性、促進濕地生態保育及明智利用等功能，劃定重要濕地；因自然環境條件變化，為確保重要濕地之計畫目標因時因地制宜，故依濕地保育法第19條規定今年首次進行通盤檢討。

李志鵬指出，為使民眾及相關權利人瞭解新武呂溪濕地保育計畫第一次通盤檢討草案內容目標，內政部國家公園署特別訂於昨日下午在海端鄉布農族文化館辦理「新武呂溪重要濕地 （國家級）保育利用計畫（第一次檢討）（ 草案）」公展說明會，以廣納公民及團體意見，作為往後保育利用計畫的參考。

李志鵬表示，任何公民或團體對於新武呂溪濕地保育計畫第一次通盤檢討草案如有相關建議，得於公開展覽期間內（8月30日止）填寫意見表，向內政部提出。

內政部 台東 濕地

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