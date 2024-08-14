花蓮衛生局稽查飲冰品 檢驗發現1飲料腸桿菌超標開罰

炎炎夏日，讓人忍不住想買飲料解渴，不過食安問題常被忽略。花蓮縣衛生局稽查連鎖飲料店、便利商店、速食店、冰品店等共18家飲品販售業者，並抽驗44件飲冰品及配料，發現其中1件飲料腸桿菌科檢驗結果不符規定，裁處3萬元罰鍰。還有飲料未依法標示，同裁處3萬元罰鍰。

衛生局表示，為保障民眾夏季飲食安全，在18家飲品店家中，抽驗44件飲冰品及配料，檢驗沙門氏桿菌、腸桿菌科等微生物、咖啡因、總糖量及總熱量等共95項次。檢驗結果其中1件飲料，經複驗後腸桿菌科檢驗結果仍不符規定，違反食品安全衛生管理法裁處3萬元罰鍰。

另家業者現場飲料未依法標示，也違反食品安全衛生管理法，不過該店總部在外縣市，已移請所轄縣市衛生局查辦，裁處3萬元罰鍰。

衛生局長朱家祥表示，夏季天氣炎熱，溫度過高，容易造成微生物孳生，衛生指標菌是作為監測飲冰品及食品衛生的標準。呼籲飲冰品業者應自主管理，包括現場環境器具衛生定期清潔消毒、注意冰箱溫度、做好定期更換製冰機或飲水機濾心、作業人員應重視個人衛生，注意手部消毒、定期體檢等，以保障食品安全。

另外，連鎖飲料店、超商或速食業者除標示現場調製飲料的「總糖量及總熱量」外，也要標示茶葉原料原產地、咖啡原料原產地及咖啡因含量，並注意果蔬汁飲料品名標示，供消費者選購。

衛生局表示，將持續稽查市售飲冰品的抽驗，若未依規定標示將依違反食品安全衛生管理法規定，處3萬元以上、300萬元以下罰鍰；標示不實則處4萬元以上、400萬元以下罰鍰。民眾如對食品有疑慮或發現可疑的違規食品，可至衛福部食品藥物管理署官網查詢，或撥打花蓮縣衛生局服務專線038-226959洽詢。