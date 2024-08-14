議員不滿「等判決再追查」…宜蘭農地未課稅 審計室挨批

宜蘭縣政府去年土地增值稅比原預算短收2億7千多萬元，議會昨討論決算報告時，民進黨議員陳文昌點名法院偵辦中的1558地號未課徵土增稅案，要求審計單位對縣府未課稅做調查處分，宜蘭審計室回應，等司法調查結果再處理，引起陳不悅，痛批不作為，要向監察院檢舉。

不過，國民黨議員黃定和緩頰說，審計室主任不是司法檢察人員，沒有司法調查權，一旦處分縣府未徵稅，等到3、5年後判決確定，若結果不是這樣，豈不自打臉？

宜蘭審計室昨到議會進行112年度宜蘭縣總決算審核報告，其中增值稅短收2億7千多萬，陳文昌批縣府不認真課稅，違法亂紀，該收稅卻不收，還點名目前在法院審理的羅東鎮機六旁1558地號農地涉圖利案。

縣府財稅局長盧天龍表示，法院有審訊證人與證據，應該很快就有答案。陳文昌說，司法歸司法，縣府未課徵百餘萬元的土增稅非常明確，該課的稅還是要課，審計單位有權調查了解。

宜蘭審計室主任陸冠聖說，事發後司法體系動作很快，審計機關立場是等司法判決認定後，若有違法亂紀，會展開行政追查處理。陳文昌不同意審計主任說法，他說，等三審定讞曠日廢時，若要等到調查結果出來再處理，「我就向監察院檢舉你不作為」。