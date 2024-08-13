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2024基隆嶼國際磯釣賽下月登場 19日線上報名料將搶手

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府產發處長林鼎超（左三）、代理副處長蔡馥嚀（右三）、磯釣大使沈文程（左二）、台啤永豐啦啦隊電豹女，今天宣傳2024基隆嶼國際磯釣賽。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府產發處長林鼎超（左三）、代理副處長蔡馥嚀（右三）、磯釣大使沈文程（左二）、台啤永豐啦啦隊電豹女，今天宣傳2024基隆嶼國際磯釣賽。記者邱瑞杰／攝影

2024基隆嶼國際磯釣賽9月28、29日場，基隆市政府產發處長林鼎超和磯釣大使沈文程、台啤永豐啦啦隊電豹女今天宣傳賽事，8月19日上午10點受理線上報名，共開放84人報名參加。基隆嶼磯釣賽向來熱門，依據去年的經驗，開放報名10分鐘，名額就會被釣友搶光。

林鼎超表示，基隆嶼磯釣賽今年辦第6屆，多年來一直是磯釣客切磋技藝的賽事，今年除了國內知名企業與品牌提供贊助，為選手加油外，還特別邀請桃園台啤永豐雲豹專屬啦啦隊電豹女，來為選手加油，希望透過沈文程的宣傳及啦啦隊的助陣，讓更多民眾認識磯釣海洋休閒運動。

產發處表示，基隆市作為海洋城市，一直致力行銷海港城市獨有的城市歷史文化及觀光價值，努力打造國際型海洋永續城市。

基市府2016年頒布島礁磯釣自治條例，推行磯釣運動場域安全管理工作，並率全國各縣市之先，訂立磯釣相關管理辦法，如穿救生衣、防滑鞋等安全裝備檢核、永續海洋的漁獲規範以及島礁環境維護。

產發處表示，也會透過島礁磯釣證進行場域環境管理，若有釣客不遵守相關規定，可沒收漁獲、罰鍰並廢止釣證等政策推廣，並利用相關規費進行漁業資源增殖與環境維護作業，未來規畫逐步達成基隆海港文化推廣及活絡觀光產業目標。

2024基隆嶼國際磯釣賽由海洋委員會海洋保育署指導，基隆市政府主辦，比賽時間是9月28日、29日，有意參賽的釣友，19日上午10點可上官網線上報名，報名網址https://keelungrockfishing.showmore.cc/

2024基隆嶼國際磯釣賽9月28、29日場，基隆市政府今天安排磯釣大使沈文程（右二）、台啤永豐啦啦隊電豹女宣傳賽事。圖／基市府提供
2024基隆嶼國際磯釣賽9月28、29日場，基隆市政府今天安排磯釣大使沈文程（右二）、台啤永豐啦啦隊電豹女宣傳賽事。圖／基市府提供
2024基隆嶼國際磯釣賽9月28、29日場，基隆市政府今天安排台啤永豐啦啦隊電豹女宣傳賽事。圖／基市府提供
2024基隆嶼國際磯釣賽9月28、29日場，基隆市政府今天安排台啤永豐啦啦隊電豹女宣傳賽事。圖／基市府提供

基隆嶼 林鼎超 永豐

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