2024基隆嶼國際磯釣賽下月登場 19日線上報名料將搶手

2024基隆嶼國際磯釣賽9月28、29日場，基隆市政府產發處長林鼎超和磯釣大使沈文程、台啤永豐啦啦隊電豹女今天宣傳賽事，8月19日上午10點受理線上報名，共開放84人報名參加。基隆嶼磯釣賽向來熱門，依據去年的經驗，開放報名10分鐘，名額就會被釣友搶光。

林鼎超表示，基隆嶼磯釣賽今年辦第6屆，多年來一直是磯釣客切磋技藝的賽事，今年除了國內知名企業與品牌提供贊助，為選手加油外，還特別邀請桃園台啤永豐雲豹專屬啦啦隊電豹女，來為選手加油，希望透過沈文程的宣傳及啦啦隊的助陣，讓更多民眾認識磯釣海洋休閒運動。

產發處表示，基隆市作為海洋城市，一直致力行銷海港城市獨有的城市歷史文化及觀光價值，努力打造國際型海洋永續城市。

基市府2016年頒布島礁磯釣自治條例，推行磯釣運動場域安全管理工作，並率全國各縣市之先，訂立磯釣相關管理辦法，如穿救生衣、防滑鞋等安全裝備檢核、永續海洋的漁獲規範以及島礁環境維護。

產發處表示，也會透過島礁磯釣證進行場域環境管理，若有釣客不遵守相關規定，可沒收漁獲、罰鍰並廢止釣證等政策推廣，並利用相關規費進行漁業資源增殖與環境維護作業，未來規畫逐步達成基隆海港文化推廣及活絡觀光產業目標。