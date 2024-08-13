基市將啟動運價審議委員會 研議補貼引進客運業者

針對基隆市公車處虧損及市公車故障頻傳等營運困境，基隆市府今天說，預計明年啟動運價審議委員會，除討論運價外，另研議透過運價補貼等方式，提高客運業者進入基隆營運意願。

基隆市議會召開臨時會，議員針對基隆市公車車齡及故障率偏高、路線應重新規劃及運價等議題廣泛討論。

民進黨基隆市議員許睿慈表示，今年上半年度基隆市大眾交通運輸搭乘人次就高達913萬，然而目前的老舊公車頻繁故障，不穩定的營運和低品質的乘車環境，都讓市民與公車司機感到沮喪。

許睿慈指出，目前中央聚焦的政策就是2030年公車全面電動化，而基隆市目前還沒有電動公車，與中央政策明顯有差距。

基隆市政府交通處長王圳宏表示，市府於2021年已針對運價委員會審議機制完成法令部分，市府今年會透過委外規劃案，評估運價成本及差額還有多少，待確認後，預計明年啟動運價審議委員會，除討論運價外，也將針對是否能透過運價補貼等方式，提高客運業者進入基隆，協助疏運。

此外，王圳宏說，市府現正辦理「市區公車汰舊換新為電動大客車規劃」研究案，並已向交通部公路局依補助電動大客車作業要點爭取補助經費，預計2年內採購 123輛大型嶄新的低底盤電動公車，公車處另有40餘輛中型公車，由於市面上沒有販售中型電動公車，目前暫未納入汰換。