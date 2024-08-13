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花蓮鳳林首座「通量塔」研究碳排 光電場友善生態

中央社／ 花蓮縣13日電

花蓮鳳林鎮有66公頃河川新生地，上面鋪滿太陽能光電板，業者結合東華大學建置東部首座「通量塔」研究碳、水收支，也觀測到多種鳥類、植物，盼改變大眾的刻板印象。

星耀能源旗下生豐環境綠能園區位在鳳林鎮兆豐農場旁的海岸山脈下，園區作為環境教育示範場域，由東華大學建置台灣首座通量塔，架設數10台錄影、錄音機及增設動物防護引導圍欄，陸續記錄到二級保育類環頸雉等鳥類築巢現蹤，還發現被台灣植物紅皮書列為接近受脅的植物禾草芋蘭，展現營造生物多樣性與潔淨能源並存的階段性成果。

通量塔可監測光電場與大氣、土壤間的通量及光電場的物理化學環境因子等，東華大學「生態及永續科學跨領域研究中心」主任張世杰表示，當一座森林變成太陽光電場，對碳收支、水分收支及能量收支等的影響，是專家學者及社會大眾都很好奇的，尤其通量塔架設在太陽光電廠是全世界相當先驅的研究計劃。

張世杰指出，與附近的大農大富平地森林做對照，發現光電板的反光小於森林樹冠層的反光，且光電場能留下較多的雨水及碳收支等，接下來會持續帶領團隊進行長期監測，了解光電與環境的密切關係。

生豐園區除設置通量站，研究團隊也在園區及周遭架設24小時監視系統搭配紅外線自動相機及溫濕度計、種子網等全面性監測系統。目前已記錄到環頸雉、紅嘴鴨、白鼻心、白鶺鴒、花嘴鴨、大卷尾、鼬獾等多種野生動物。

此外，園區維運人員也陸續發現夜鶯、紅嘴黑鵯、烏頭翁及保育類動物環頸雉等鳥類築巢，有的在光電設施間的通道築巢下蛋，有的則是直接在太陽能板下的草生地築巢下蛋。

星耀能源說明，委託洄瀾風生態公司進行動植物生態監測研究報告，園區滯洪池中央區域發現近80株珍稀物種禾草芋蘭。

除生態調查，也做公益睦鄰，包括針對鳳林鎮的老人長照及共餐、農特產品採購、幫助偏遠學校或社福機構小朋友「圓夢計畫」，而且預計24日邀紙風車劇團在鳳林國小演出全台首映的劇碼：「寶莉回家-桐花島的故事」。

生豐環境綠能園區於2022年1月進行整地施工，同年12月26日併聯運轉，電力併入台電溪口及鳳林線，平均每天發電約為23萬度，年發電量約為8000萬度，可供2萬戶家庭使用。

動物 團隊 東華大學

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