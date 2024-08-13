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日本透地雷達探測花蓮市6處恐現天坑 公所急回填

中央社／ 花蓮縣13日電

0403地震後，日商巨設地工透視科技公司派員到花蓮，免費協助市區道路做健檢，以透地雷達探測地底坑洞。初步檢測結果出爐，花蓮市有6處道路可能出現天坑，今天已開挖回填。

花蓮市公所今天表示，日商巨設地工透視科技公司懷抱著台日友好的情誼，也為每當日本發生災害時台灣的大力援助表達感謝，繼6年前0206地震，再次在0403地震後來到花蓮實施透地雷達檢測。花蓮市公所在配合下，依重要性分為三級共提出68個路段，依序在5月中旬完成檢測。技術團隊預計在20日召開說明會公開完整報告。

日本GEO SEARCH技術團隊鑽孔伸入地底利用全周式照相機取得影像，確認坑洞厚度，並再次深入雷達設備，掌握坑洞規模。依據初步結果，12日起技術團隊針對花蓮市6處地點，首先進行鑽心檢測，接下來將逐一開挖查明肇因。

花蓮市長魏嘉彥感謝日商巨設公司再次在0403震後來到花蓮，針對市區道路做健檢。他表示，經現場檢測，府前路78號前道路坑洞深達2公尺，為避免安全疑慮，市公所團隊已於今天開挖回填，將請相關權責單位進行檢討與修補工作，保障用路人的安全。

依據初步結果，6處可能出現坑洞的道路包含有府前路北興路口靠近台電公司旁、府前路78號前、中山路718號前、重慶路311號前、榮正街315巷2弄前以及中華路341號前。

團隊 地震 花蓮

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