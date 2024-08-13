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403震後日本免費雷達探測 找出市區6處「天坑」

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市府前路一處地下「掏空」深達2公尺、寬約1公尺，今天已先回填。圖／花蓮市公所提供
花蓮市府前路一處地下「掏空」深達2公尺、寬約1公尺，今天已先回填。圖／花蓮市公所提供

花蓮403強震後，道路路基容易掏空，恐下陷變成「天坑」，日商科技公司震後義氣相挺，免費協助市區道路健檢，利用透地雷達探查車探測地底坑洞。初步檢測結果出爐，疑有6處出現坑洞，其中府前路一處「掏空」深達2公尺、寬約1公尺，今天回填，避免災情擴大，技術團隊預計在下周公開完整報告。

日本GEO SEARCH株式會社曾於2018年2月6日花蓮地震後，引進車載式透地雷達探查車檢查；今年花蓮發生地震災情，科技公司再次免費掃描市區道路管線及坑洞狀況，更運用手推式探地雷達，並用鑽孔伸入地底，利用全周式照相機拍照，確認坑洞厚度與規模。

花蓮市公所依市區路況重要性分為三級，共提出68個路段，依序完成檢測。市公所表示，依據初步結果，其中6處道路疑出現坑洞，包括府前路北興路口靠近台電公司旁、府前路78號前、中山路718號前、重慶路311號前、榮正街315巷2弄前及中華路341號前。

市長魏嘉彥今天到府前路等多處了解作業情形，針對有疑慮的地點立即開挖，找出造成坑洞的原因，並回填修補，避免坑洞擴大釀成意外。

其中，府前路78號前的坑洞深度達2公尺，寬度大約1公尺。市公所指出，開挖後發現地底下有電線電纜與下水道工程，可能因地震改變地底土壤，也有可能回填不扎實等因素，恐釀「天坑」潛在危險，已請相關權責單位檢討與修補工作，保障用路人安全。

日本科技公司這項技術廣泛運用在日本的道路檢測，規畫裝設地2輛檢測車，幫台灣找出更多地下孔洞問題，技術團隊預計在20日召開說明會公開完整報告。

工程人員利用透地雷達探查車找出疑似坑洞，再利用鑽孔探測取得影像分析。圖／花蓮市公所提供
工程人員利用透地雷達探查車找出疑似坑洞，再利用鑽孔探測取得影像分析。圖／花蓮市公所提供
日本科技公司曾在0206地震時，用機器偵測花蓮市地底是否有坑洞，時隔6年再度協助，經由「透地雷達」技術，在市區重要道路體檢。本報資料照片
日本科技公司曾在0206地震時，用機器偵測花蓮市地底是否有坑洞，時隔6年再度協助，經由「透地雷達」技術，在市區重要道路體檢。本報資料照片
科技公司再次免費掃描市區道路管線及坑洞狀況，更運用手推式探地雷達，找出天坑。本報資料照片
科技公司再次免費掃描市區道路管線及坑洞狀況，更運用手推式探地雷達，找出天坑。本報資料照片
花蓮市府前路一處地下「掏空」深達2公尺、寬約1公尺，已先回填，避免災情擴大。圖／花蓮市公所提供
花蓮市府前路一處地下「掏空」深達2公尺、寬約1公尺，已先回填，避免災情擴大。圖／花蓮市公所提供

地震 日本 花蓮

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