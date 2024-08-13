403震後日本免費雷達探測 找出市區6處「天坑」

花蓮403強震後，道路路基容易掏空，恐下陷變成「天坑」，日商科技公司震後義氣相挺，免費協助市區道路健檢，利用透地雷達探查車探測地底坑洞。初步檢測結果出爐，疑有6處出現坑洞，其中府前路一處「掏空」深達2公尺、寬約1公尺，今天回填，避免災情擴大，技術團隊預計在下周公開完整報告。

日本GEO SEARCH株式會社曾於2018年2月6日花蓮地震後，引進車載式透地雷達探查車檢查；今年花蓮發生地震災情，科技公司再次免費掃描市區道路管線及坑洞狀況，更運用手推式探地雷達，並用鑽孔伸入地底，利用全周式照相機拍照，確認坑洞厚度與規模。

花蓮市公所依市區路況重要性分為三級，共提出68個路段，依序完成檢測。市公所表示，依據初步結果，其中6處道路疑出現坑洞，包括府前路北興路口靠近台電公司旁、府前路78號前、中山路718號前、重慶路311號前、榮正街315巷2弄前及中華路341號前。

市長魏嘉彥今天到府前路等多處了解作業情形，針對有疑慮的地點立即開挖，找出造成坑洞的原因，並回填修補，避免坑洞擴大釀成意外。

其中，府前路78號前的坑洞深度達2公尺，寬度大約1公尺。市公所指出，開挖後發現地底下有電線電纜與下水道工程，可能因地震改變地底土壤，也有可能回填不扎實等因素，恐釀「天坑」潛在危險，已請相關權責單位檢討與修補工作，保障用路人安全。