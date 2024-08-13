宜蘭1558地號未課徵土增稅案 藍綠議員論戰揚言檢舉審計室不作為
宜蘭縣府去年土地增值稅比原預算短收2億7千多萬元，縣議會今天討論決算報告時，民進黨議員陳文昌點名法院偵辦中的1558地號未課徵土增稅案，要求審計單位對於縣府未課稅，進行調查處分，但宜蘭審計室表示等司法調查結果再處理，引起陳文昌不悅，痛批不作為，要向監察院檢舉。
不過，國民黨議員黃定和緩頰說，審計室主任不是司法檢察人員，沒有司法調查權，一旦處分縣府未徵稅，等到3、5年後判決確定，若結果不是這樣，豈不自打臉？這種要求不合理，主任應該要有智慧，做好自己的事。
宜蘭審計室今到議會進行112年度宜蘭縣總決算審核報告，其中增值稅短收2億7千多萬，民進黨議員陳文昌批評縣府不認真課稅，違法亂紀，該收稅卻不收，還點名目前在法院審理的羅東鎮機六旁1558地號農地涉圖利案。
他說，105年因為違反區域計畫被列管，依農發條例規定土地遭列管未解除，日後土地移轉他人時，必須課徵土地增值稅，規定很明確。
陳文昌說，107年移轉時未課徵100多萬元稅，隔年縣府財務局發現，結果縣府自己作手偷天換日「共謀」免課稅，跳過時空，在108年偽造以前有填土的文書收據，申請核發農用證明且未課稅，圖利土地所有權人。
縣府財稅局長盧天龍表示，全案可以預見短期內就有判決下來，審查過程中記得有提過起訴書所載「共謀」？但開庭作業中，審訊證人與證據過程，這部分很快就有答案，不必多強調。
陳文昌表示，司法歸司法，縣府未課徵百餘萬元的土增稅非常明確，該課的稅還是要課，審計單位有權調查了解，做出決算審核處分。
宜蘭審計室主任陸冠聖說，事發後司法體系動作很快，審計機關的立場是等司法判決認定後，若有違法亂紀，會展開行政追查處理。陳文昌不同意審計主任的說法，等到三審定案要好幾年，若要等到調查結果出來再處理，「我就向監察院檢舉你不作為」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言