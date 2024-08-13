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宜蘭1558地號未課徵土增稅案 藍綠議員論戰揚言檢舉審計室不作為

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國民黨議員黃定和表示，1558地號未課徵土地增值稅案正在法院偵辦中，宜蘭審計室應該等到判決確定後再處理，以免自打臉。 圖／翻攝自議會網站
國民黨議員黃定和表示，1558地號未課徵土地增值稅案正在法院偵辦中，宜蘭審計室應該等到判決確定後再處理，以免自打臉。 圖／翻攝自議會網站

宜蘭縣府去年土地增值稅比原預算短收2億7千多萬元，縣議會今天討論決算報告時，民進黨議員陳文昌點名法院偵辦中的1558地號未課徵土增稅案，要求審計單位對於縣府未課稅，進行調查處分，但宜蘭審計室表示等司法調查結果再處理，引起陳文昌不悅，痛批不作為，要向監察院檢舉。

不過，國民黨議員黃定和緩頰說，審計室主任不是司法檢察人員，沒有司法調查權，一旦處分縣府未徵稅，等到3、5年後判決確定，若結果不是這樣，豈不自打臉？這種要求不合理，主任應該要有智慧，做好自己的事。

宜蘭審計室今到議會進行112年度宜蘭縣總決算審核報告，其中增值稅短收2億7千多萬，民進黨議員陳文昌批評縣府不認真課稅，違法亂紀，該收稅卻不收，還點名目前在法院審理的羅東鎮機六旁1558地號農地涉圖利案。

他說，105年因為違反區域計畫被列管，依農發條例規定土地遭列管未解除，日後土地移轉他人時，必須課徵土地增值稅，規定很明確。

陳文昌說，107年移轉時未課徵100多萬元稅，隔年縣府財務局發現，結果縣府自己作手偷天換日「共謀」免課稅，跳過時空，在108年偽造以前有填土的文書收據，申請核發農用證明且未課稅，圖利土地所有權人。

縣府財稅局長盧天龍表示，全案可以預見短期內就有判決下來，審查過程中記得有提過起訴書所載「共謀」？但開庭作業中，審訊證人與證據過程，這部分很快就有答案，不必多強調。

陳文昌表示，司法歸司法，縣府未課徵百餘萬元的土增稅非常明確，該課的稅還是要課，審計單位有權調查了解，做出決算審核處分。

宜蘭審計室主任陸冠聖說，事發後司法體系動作很快，審計機關的立場是等司法判決認定後，若有違法亂紀，會展開行政追查處理。陳文昌不同意審計主任的說法，等到三審定案要好幾年，若要等到調查結果出來再處理，「我就向監察院檢舉你不作為」。

民進黨議員陳文昌要求宜蘭審計室調查處分，縣政府未課徵1558地號的土地增值稅，如果不處理，他要向監察院檢舉「不作為」。 圖／翻攝自議會網站
民進黨議員陳文昌要求宜蘭審計室調查處分，縣政府未課徵1558地號的土地增值稅，如果不處理，他要向監察院檢舉「不作為」。 圖／翻攝自議會網站

司法 宜蘭 審計機關

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