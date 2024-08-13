訓練出奧運銅牌的四方林靶場將停用？國產署：可重新申請

宜蘭縣四方林靶場是北部唯二的射擊訓練靶場，也是奧運射擊定向飛靶銅牌得主李孟遠過去的訓練場所，日前傳出土地將被國有財產署收回，可能無法再訓練射擊。宜蘭射擊推廣協會今表示，已初步取得共識，先拆掉爭議建築再重新申請委託管理；國產署也說，只要用於射擊訓練將依法核准。

四方林靶場位於宜蘭大同鄉寒溪村的四方林，靠近梅花湖，占地約3公頃，擁有定向射擊、不定向射擊2個靶場。四方林靶場和桃園龜山的國訓中心公西靶場是北部僅有的2個靶場，後者須取得國手資格才能進入，四方林可謂北部射擊訓練者唯一的選擇。

國產署是四方林靶場的土地所有者，2021年間撥用給宜蘭縣政府培訓射擊選手，縣府以每年4萬元租給宜蘭縣射擊推廣協會管理。然而宜蘭射擊推廣協會近年屢遭檢舉，稱「非法占用建物」，監察院也介入調查，行政院今年6月18日依「未依撥用計畫使用」註銷撥用，靶場恐遭收回。

射擊推廣協會理事長蔡世銘今表示，靶場爭議分為2個部分，第一部分是被認為「非法占用」的靶場辦公室、槍彈庫與遮雨棚建築，該建築是前任理事長興建，30多年來都是協會使用，因有產權爭議，協會與前理事長對簿公堂，目前法院判決出爐，「拆屋還地」，協會須拆除建物，後續若有需求將申請以貨櫃存放槍彈。

蔡世銘說，第二部分的爭議是土地被國產署註銷撥用，經過立法委員高金素梅、宜蘭縣副議長陳漢鍾與政院協調，初步結論是待協會拆除爭議建物，再向國產署申請委託管理，目前照常訓練。國產署宜蘭辦事處證實，只要用作射擊訓練、依法申請，原則上都會核准。