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基隆大武崙溪魚群暴斃 環保局研判溶氧偏低

中央社／ 基隆13日電

民眾今天發現基隆市大武崙溪魚群暴斃，環保局派員前往檢測水質，發現溶氧明顯偏低，研判為魚群死亡主要原因，另將循線追查是否有惡意排放污水情形。

基隆市環保局長馬仲豪表示，接獲通報後立即派遣15名人員前往處理，人員已到場打撈死魚，初估約有630隻死魚，重量約500公斤，預計下午清理完畢。

馬仲豪說，經採集水質檢驗，檢測結果酸鹼值pH7.38、溶氧0.76mg/L、溫度攝氏28.5度，大武崙溪溶氧一般正常狀況為3mg/L，今天溶氧0.76mg/L明顯偏低，研判為魚群死亡主要因素。

馬仲豪說，環保局另將循線勘查是否有惡意排放污水情形，若於水污染管制區使用農藥或化學肥料，或在沿岸規定距離內（提防內）棄置垃圾、水肥、污泥、酸鹼廢液、建築廢料或其他污染物，將依水污染防治法，處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

基隆 環保局長

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