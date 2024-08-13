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公東巧製家具 進駐豐年機場

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
林業保育署台東分署與台東航空站攜手合作，在豐年機場大廳放置由公東高工設計製作的多款原民文化意象創意家具。記者尤聰光／攝影
林業保育署台東分署與台東航空站攜手合作，在豐年機場大廳放置由公東高工設計製作的多款原民文化意象創意家具。記者尤聰光／攝影

台東豐年機場大廳近來擺置多款公東高工設計製作的「原民風」創意家具，「機場」變「展場」，不僅提升文化藝術質感，也展現公東高工木作技藝的超強實力，學校透露，已接獲不少客製化訂單，且超過6成指定使用國產木材，讓學生們對未來的就業更具信心。

林業保育署台東分署與台東航空站合作，在豐年機場大廳展出公東高工「出品」的創意家具，展品結合木雕、燒陶、織布、刺繡等原民工藝，幾乎都是獨件，兼顧人體工學與居家實用，也融入航空站公共空間的服務需求。

林保台東分署指出，這批創意家具使用紅檜、台灣杉、雲杉、桃花心木、肖楠等國產材，2020年起由培育木工人才有成的公東高工利用漂流木、疏伐木製成，先後在新竹、高雄及台巡展，去年返回故鄉台東進駐機場，預計展至今年底。台北翁姓旅客忍不住誇讚「很有特色」，並說坐在椅子上，還可聞舒適的淡淡木頭香。

台東 機場

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