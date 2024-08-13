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公東巧製家具 進駐豐年機場
台東豐年機場大廳近來擺置多款公東高工設計製作的「原民風」創意家具，「機場」變「展場」，不僅提升文化藝術質感，也展現公東高工木作技藝的超強實力，學校透露，已接獲不少客製化訂單，且超過6成指定使用國產木材，讓學生們對未來的就業更具信心。
林業保育署台東分署與台東航空站合作，在豐年機場大廳展出公東高工「出品」的創意家具，展品結合木雕、燒陶、織布、刺繡等原民工藝，幾乎都是獨件，兼顧人體工學與居家實用，也融入航空站公共空間的服務需求。
林保台東分署指出，這批創意家具使用紅檜、台灣杉、雲杉、桃花心木、肖楠等國產材，2020年起由培育木工人才有成的公東高工利用漂流木、疏伐木製成，先後在新竹、高雄及台巡展，去年返回故鄉台東進駐機場，預計展至今年底。台北翁姓旅客忍不住誇讚「很有特色」，並說坐在椅子上，還可聞舒適的淡淡木頭香。
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