基議會臨時會 聚焦電動機車

基市議會昨開臨時會，聚焦市長謝國樑力推的電動機車政策。民進黨議員質疑政策反覆，還有充換電設施及停車位不足問題。謝國樑回應，初期申請少，議會決議積極推廣才有2.0方案，4年5萬輛政見目標不變，今年第4季提的3.0方案會更完善。

臨時會本月12至14日議程為市政討論，共排10案，其中第1案市府補助公益青年電動機車政策，議員發言踴躍。15、16日議程是市政考察，19日至23日進行一、二、三讀會。

謝國樑正面臨罷免考驗，議長童子瑋宣布開會時說，市府今年有諸多政策引起正反評價，是非自有公斷，相信市民會給正確評價。環保局長馬仲豪表示，目前共申請1萬5195輛電動機車，其中1565輛是燃油機車汰舊換新，已經發出7000多輛，光陽品牌占大多數，約6500輛。目前規畫第4季提出3.0方案，為控制機車總數，燃油車汰舊換新將是必要條件。

民進黨多名議員輪番發言，質疑市府補助電動機車標準變來變法，衍生停車位不足、騎樓開放停車影響行人通行問題。光陽公司承接大多數機車申請案，在基隆僅有1家直營門市，影響車主權益，市府應提出對策。

國民黨和部分無黨籍議員肯定市府這項政策，認為節能減碳有助改善環境品質，也符合中央淨零碳排願景。基隆有不少國有地閒置，市府可洽商增設停車空間。

謝國樑表示，今年3月議會討論電動機車政策時，因申請數太少，市府才依議會決議提2.0方案。未來在議會指導，市府會續完善電動機車方案，給青年世代更好騎乘環境。