快訊

影／我奧運代表團今晨返國 3架F16伴飛！發射熱焰彈迎接台灣英雄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基議會臨時會 聚焦電動機車

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基市議會昨開臨時會，聚焦市長謝國樑力推的電動機車政策。民進黨議員質疑政策反覆，還有充換電設施及停車位不足問題。謝國樑回應，初期申請少，議會決議積極推廣才有2.0方案，4年5萬輛政見目標不變，今年第4季提的3.0方案會更完善。

臨時會本月12至14日議程為市政討論，共排10案，其中第1案市府補助公益青年電動機車政策，議員發言踴躍。15、16日議程是市政考察，19日至23日進行一、二、三讀會。

謝國樑正面臨罷免考驗，議長童子瑋宣布開會時說，市府今年有諸多政策引起正反評價，是非自有公斷，相信市民會給正確評價。環保局長馬仲豪表示，目前共申請1萬5195輛電動機車，其中1565輛是燃油機車汰舊換新，已經發出7000多輛，光陽品牌占大多數，約6500輛。目前規畫第4季提出3.0方案，為控制機車總數，燃油車汰舊換新將是必要條件。

民進黨多名議員輪番發言，質疑市府補助電動機車標準變來變法，衍生停車位不足、騎樓開放停車影響行人通行問題。光陽公司承接大多數機車申請案，在基隆僅有1家直營門市，影響車主權益，市府應提出對策。

國民黨和部分無黨籍議員肯定市府這項政策，認為節能減碳有助改善環境品質，也符合中央淨零碳排願景。基隆有不少國有地閒置，市府可洽商增設停車空間。

謝國樑表示，今年3月議會討論電動機車政策時，因申請數太少，市府才依議會決議提2.0方案。未來在議會指導，市府會續完善電動機車方案，給青年世代更好騎乘環境。

謝國樑 議員 電動機車

延伸閱讀

基市議會整日討論電動機車 謝國樑：4年5萬輛目標不變

基隆市議會臨時會 童子瑋盼市府慎重檢視政策

柯文哲捲入獻金風暴 謝國樑送暖：歡迎柯主席來基隆吃美食

這群基隆年輕人反罷免 台大碩生「看不下去」：謝國樑被惡意霸凌

相關新聞

機台生鏽產能減…花蓮屠宰場髒亂 食安堪憂

花蓮縣農產運銷公司是縣內唯一公辦肉品屠宰場，議員質疑，場內環境髒亂、老舊，中央曾補助1.1億元建置肉品冷鏈系統，卻有一大...

公東巧製家具 進駐豐年機場

台東豐年機場大廳近來擺置多款公東高工設計製作的「原民風」創意家具，「機場」變「展場」，不僅提升文化藝術質感，也展現公東高...

基議會臨時會 聚焦電動機車

基市議會昨開臨時會，聚焦市長謝國樑力推的電動機車政策。民進黨議員質疑政策反覆，還有充換電設施及停車位不足問題。謝國樑回應...

基隆電動機車政策滾動式檢討 綠譏不嚴謹 藍：沒有不對

基隆市政府今年第4季將提出公益青年電動機車3.0版方案，民進黨基隆市議員張之豪今在議會表示，希望市府不要再說「滾動式檢討...

基市議會整日討論電動機車 謝國樑：4年5萬輛目標不變

基隆市議會今天召開臨時會，聚焦市長謝國樑兌現電動機車政策。民進黨議員質疑政策變來變去，還有充換電設施及停車位不足問題。謝...

宜蘭試辦「視覺化減速標線」民眾霧煞煞 誤以為提醒「加速通過」

宜蘭縣政府推動「視覺化減速標線」，首次在冬山鄉及宜蘭市兩處道路兩側試辦畫設楔型標線，讓用路人感覺車道變窄，但很多民眾看不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。