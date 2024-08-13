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機台生鏽產能減…花蓮屠宰場髒亂 食安堪憂
花蓮縣農產運銷公司是縣內唯一公辦肉品屠宰場，議員質疑，場內環境髒亂、老舊，中央曾補助1.1億元建置肉品冷鏈系統，卻有一大半機台生鏽，產能是更新前一半。農產運銷公司回應，申請經費後逐步改善中，目前尚有1條屠宰線在測試，會盡快補足人力。
縣議會農業小組一行人昨天實地會勘，議員質疑，豬隻在被屠宰前停留的繫留欄空間老舊、臭氣沖天，加上空間開放有鳥停留頂棚，影響環境衛生。屠宰室2條屠宰線僅1條運作，設備生鏽，擔心肉品遭汙染。
花蓮縣家畜肉類商業同業公會昨天參與會勘，理事長董德來表示，農產運銷公司成立至今38年，機器老化需要整修，沒想到改善後的品質變差，原因是豬隻從吊掛式改為平躺式，豬血流不出來，豬肉會變得不好吃，還容易壞掉。以前舊線可以屠宰180頭，現在只有90頭，希望改回過去的吊掛屠宰方式。
縣議員黃鈴蘭表示，農產運銷公司工作場域老舊，屠宰過程需要人力拖拉，造成工作人員身體難負荷。肉品公司攸關縣民食品安全，要求半年內改善。
農產運銷公司總經理彭偉族回應，新屠宰線改變傳統人力密集的屠宰方式，近年適逢退休潮，造成人員招聘及經驗傳承的困境，考慮回聘退休師傅展開教育訓練；設備生鏽的部分，已經請工作人員定期保養及潤滑除鏽。目前有1條屠宰線試車，會督促廠商配合生產運作調整機器，盡快恢復正常的量能。
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