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基市議會整日討論電動機車 謝國樑：4年5萬輛目標不變

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議會今天召開臨時會，市政討論議程聚焦電動機車政策，市長謝國樑表示，兌現4年5萬輛政見目標不變。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議會今天召開臨時會，市政討論議程聚焦電動機車政策，市長謝國樑表示，兌現4年5萬輛政見目標不變。記者邱瑞杰／攝影

基隆市議會今天召開臨時會，聚焦市長謝國樑兌現電動機車政策。民進黨議員質疑政策變來變去，還有充換電設施及停車位不足問題。謝國樑回應，初期申請數少，議會決議積極推廣，才有放寬條件的2.0方案。他兌現4年5萬輛政見目標不變，今年第4季提出的3.0方案會更完善。

基隆市議會12日到23日召開第20屆第10、11次臨時會，12到14日議程為市政討論，共排定10案，其中第1案市府補助公益青年電動機車政策，議員發言踴躍。臨時會15、16日議程是市政考察，19日至23日進行1、2、3讀會。

謝國樑目前面臨罷免案考驗，議長童子瑋在宣布開會時說，市府今年有諸多政策引起正反評價，是非自有公斷，相信市民會給予正確評價。提醒市府不要以政治角度解讀議員問政，而是要站在市政發展、市民需求立場思考，府會合作發展市政。

環保局長馬仲豪表示，目前民眾共申請1萬5195輛電動機車，其中有1565輛提供燃油機車汰舊換新。目前已發出7000多輛，光陽品牌占大多數，共約6500輛。目前規畫第4季提出3.0方案，為了控制全機車總數，提供燃油車汰舊換新將是必要條件。

民進黨多名議員輪番發言，質疑市府補助電動機車標準變來變法，並且衍生機車停車位不足、騎樓開放停車影響行人通行問題。光陽公司承接大多數機車申請案，目前在基隆只有1家直營門市，影響車主權益，市府要提出對策。

國民黨和部分無黨籍議員肯定市府這項政策，認為節能減碳有助改善環境品質，也符合中央淨零碳排政策。基隆境內有不少國有土地閒置，市府可以洽商增設停車空間。

謝國樑表示，不是他要「抱屈」，但容許他說兩句話。今年3月議會討論電動機車政策時，因為申請數太少，做出要市府積極推廣的決議，市府才提出2.0方案，並因放寬申請條件和提高補助，申請數增加，市府負擔的金額自然提高。

謝國樑重申要兌現4年5萬輛青年供應電動機車政見，讓青年朋友可以減輕負擔，有助節能減碳淨零碳排，提升電動機車總數達成國家規範，在2030年超過30%的目標。

有議員質疑充換電設施不足，謝國樑說，市府有跟車廠討論過，從不同專業的角度來看，供電目前看起來並不是非常大或不能解決的問題。供電設施會隨著陸續交車同步建置。市府也會跟傳統機車行合作，希望交車作業可以下放更多在地機車行。

基市府交通處表示，配合公益青年就業電動機車補助計畫，未來會分從法規制定、行政規則規範、強化道路空間使用、增加機車汰舊換新誘因等面向逐步改善。市府今年3月22日公告76處路段騎樓開放停放機車，在兼顧行人及店家通行空間情況下，已在24處路段增加可停放2010輛機車空間。

基隆市議會今天召開臨時會，議長童子瑋宣布開議時表示，今年諸多政策引起正反評價，市府要慎重面對。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議會今天召開臨時會，議長童子瑋宣布開議時表示，今年諸多政策引起正反評價，市府要慎重面對。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑 議員 電動機車

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