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花蓮屠宰場環境髒亂引食安疑慮 運銷公司允諾盡快改善

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣農產運銷公司近2年在中央挹注1.1億經費下，更新肉品市場2條屠宰線，但目前只有1條正式上線，且啟用不到2年卻出現嚴重生鏽等痕跡。記者王思慧／攝影
花蓮縣農產運銷公司近2年在中央挹注1.1億經費下，更新肉品市場2條屠宰線，但目前只有1條正式上線，且啟用不到2年卻出現嚴重生鏽等痕跡。記者王思慧／攝影

花蓮縣農產運銷公司是縣內唯一公辦肉品屠宰場，議員質疑，場內環境除髒亂破損、老舊不堪外，中央曾補助給花蓮縣1.1億元，建置肉品冷鏈系統，卻有一大半機台生鏽，罔顧食品安全，甚至產能是更新前的一半。農產運銷公司回應，申請經費後逐步改善中，目前尚有1條屠宰線測試，並盡快補足人力。

花蓮縣議會農業小組與其他議員共16人，今天前往農產運銷公司會勘。農產運銷公司指出，2022年、2023年冷鏈計畫，分別獲得農業部6000萬元、5000萬元經費，改善電宰設施、地面水溝、輸送帶與雙軌吊掛軌道等。

會勘時議員發現，豬隻在被屠宰前停留的繫留欄空間老舊、臭氣沖天，加上空間開放有鳥停留頂棚，恐影響環境衛生。目前屠宰室2條屠宰線僅1條運作，且設備生鏽，擔心肉品被汙染。

花蓮縣家蓄肉類商業同業公會今到場參與會勘，理事長董德來說，農產運銷公司成立至今有38年左右，機器老化要整修，沒想到改善後品質變差，原因是豬隻從吊掛式改為平躺式，豬血流不出來，豬肉會變得不好吃，還容易壞掉。以前舊線可屠宰180頭，現在只有90頭，盼改回過去的吊掛屠宰方式。

無黨籍縣議員黃鈴蘭表示，農產運銷公司工作場域老舊，屠宰過程中需人力拖拉，造成工作人員身體無法負荷。肉品公司攸關縣民食品安全，要求公司半年內積極改善，且縣府農業處要確實監督。

無黨籍縣議員蔡依靜說，縣府曾提議找土地重新規畫建置新廠，這點很認同，現在舊廠房確實有很多困難，應該要整體規畫，下半年縣府要送明年預算進議會，能有整體的考量，提出積極作為。

農產運銷公司總經理彭偉族回應，新屠宰線改變傳統人力密集屠宰方式，且近年適逢退休潮，造成人員聘請及經驗傳承不易，已考慮回聘退休師傅展開相關的教育訓練；設備生鏽部分，已請工作人員定期保養及潤滑除鏽。目前有1條屠宰線試車，會督促廠商配合生產運作調整機器，盡快恢復正常生產量能。

豬隻在被屠宰前停留的繫留欄空間老舊、臭氣沖天，加上空間開放有鳥停留頂棚，恐影響環境衛生。記者王思慧／攝影
豬隻在被屠宰前停留的繫留欄空間老舊、臭氣沖天，加上空間開放有鳥停留頂棚，恐影響環境衛生。記者王思慧／攝影
花蓮縣農產運銷公司近2年在中央挹注1.1億經費下，更新肉品市場2條屠宰線，但其中1條現在仍在試車階段，影響屠宰量能。記者王思慧／攝影
花蓮縣農產運銷公司近2年在中央挹注1.1億經費下，更新肉品市場2條屠宰線，但其中1條現在仍在試車階段，影響屠宰量能。記者王思慧／攝影
花蓮縣議會農業小組與其他議員共16人，今天前往農產運銷公司會勘，盼能改善設施與環境。記者王思慧／攝影
花蓮縣議會農業小組與其他議員共16人，今天前往農產運銷公司會勘，盼能改善設施與環境。記者王思慧／攝影

花蓮 議員 豬肉

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