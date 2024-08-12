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基隆市議會臨時會 童子瑋盼市府慎重檢視政策

中央社／ 基隆12日電

基隆市議會今天召開臨時會，議長童子瑋說，市府許多政策已成全國焦點，也引起正反輿論，市府要慎重面對檢視政策，不要以政治角度解讀，而是站在市政發展、市民需求重新思考。

童子瑋在臨時會開始前致詞說，從去年到現在，基隆市政府提出各種政策，有規模很大，需要編列數億元預算，也有地方性、局部性的措施，議會將秉持監督的基本職責，協助市政發展力求平衡，努力尋求府會共識，這也是城市發展的共識。

童子瑋說，其實是非自有公斷，政策也有公評，相信基隆市民都會給予正確的評價，只要是好的政策，有利於市民和基隆發展，就應該大力去做，議會也會持續支持與協助。

童子瑋說，未成熟或引發質疑的政策就需要多討論，無論是局處之間，或是府會，還有跟市民都需要對話。貿然將這些案子送入議會，徒增輿論的壓力，對市府、議會及基隆市民都不是最好的方案。

童子瑋說，議員本於人民賦予、託付的神聖權力，必須審慎的檢視市府的各項提案，若有疑慮自須提出，若判斷此案不可行，也本於職責必須否決。議員的否決，既出於天職，也與市政息息相關，更牽繫著基隆市民最直接的心聲，呼籲市府仔細聆聽，慎重檢視政策，不要以政治的角度解讀，而是站在市政發展、市民需求的立場重新思考。

基隆市議會從今天起至23日召開臨時會，這次臨時會議案包含電動機車後續補助方案、公車老舊問題、人工草皮相關預算，及特殊需求者牙科醫療服務計畫等。

基隆 童子瑋 議員

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