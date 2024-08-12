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宜蘭試辦「視覺化減速標線」民眾霧煞煞 誤以為提醒「加速通過」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭試辦「視覺化減速標線」民眾霧煞煞，誤以為提醒「加速通過」，冬山鄉長林峻輔今天現勘，加強宣導用路人減速。圖／鄉公所提供
宜蘭試辦「視覺化減速標線」民眾霧煞煞，誤以為提醒「加速通過」，冬山鄉長林峻輔今天現勘，加強宣導用路人減速。圖／鄉公所提供

宜蘭縣政府推動「視覺化減速標線」，首次在冬山鄉及宜蘭市兩處道路兩側試辦畫設楔型標線，讓用路人感覺車道變窄，但很多民眾看不懂用意，反而以為提醒「加速通過」。冬山鄉長林峻輔今前往現勘，呼籲民眾千萬別搞錯，看到這標線是要「減速」，不是加速。

冬山鄉珍珠一路與富英路口、宜蘭市樹人路與東園路口出現以往從未見過的路面標線，在行駛道路兩旁，多出一段段的白色菱形方塊，感覺柏油路面變窄。宜蘭市菜園里長陳俊堯說，有機車騎士經過時不清楚是什麼標線，覺得怪怪的，反而往中間的柏油路面騎去。

網路上有人貼文提問，底下卻有人留言「加速通過」、「看到這個標線會想越開越快」、「飛機跑道的概念」、「我每天在這裡加速」、「提醒你要看路」、「很像一時候玩的遊戲，走在上面會加速」；不過也有人說「日本很早就有這種減速標線」。

冬山鄉長林峻輔今天前往現勘，他表示，這是新畫設的「楔型標線」，用意是要提醒用路人行經該路段時減速，前方就是路口，以免不小心發生碰撞，並不是要大家加速通過。

畫設標線的縣政府交通處表示，以前傳統的橫條「減速標線」厚度0.6公分，車輛行駛通過會產生震動，達到減速，但因有震動聲響，常有民眾反映影響住家安寧。

交通處說，交通部於7月22日修正發布「道路交通標誌標線號誌設置規則」部分條文，增訂「視覺化減速標線」，有別於傳統的減速標線，寬20至30公分，厚度不超過0.2公分，所以車輛經過不會產生擾人聲響。目前先在冬山鄉、宜蘭市的兩處路口試辦，未來將依各路段的需求環境及試辦民眾反映，評估增加設置。

處長黃志良表示，宜蘭多鄉間路口的車禍事故交叉撞，縣府不可能在所有路口都去設紅綠燈號誌，所以透過「視覺化減速標線」提醒民眾行經路口前減速慢行，留意周邊來車。

「視覺化減速標線」有別於傳統的減速標線，採楔型標線形式，寬20至30公分，厚度不超過0.2公分，目前先在冬山鄉、宜蘭市的兩處路口試辦。圖／縣府提供
「視覺化減速標線」有別於傳統的減速標線，採楔型標線形式，寬20至30公分，厚度不超過0.2公分，目前先在冬山鄉、宜蘭市的兩處路口試辦。圖／縣府提供
宜蘭在冬山鄉試辦「視覺化減速標線」，但傳統的橫條「減速標線」也同時存在，雙重提醒用路人減速。圖／鄉公所提供
宜蘭在冬山鄉試辦「視覺化減速標線」，但傳統的橫條「減速標線」也同時存在，雙重提醒用路人減速。圖／鄉公所提供
宜蘭試辦「視覺化減速標線」民眾霧煞煞，誤以為提醒「加速通過」，冬山鄉長林峻輔今天現勘，加強宣導用路人減速。圖／鄉公所提供
宜蘭試辦「視覺化減速標線」民眾霧煞煞，誤以為提醒「加速通過」，冬山鄉長林峻輔今天現勘，加強宣導用路人減速。圖／鄉公所提供

宜蘭 柏油路 鄉長

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