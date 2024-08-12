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不像機場的機場 台東豐年機場工藝質感風讓旅客驚豔！
林業保育署台東分署與台東航空站攜手合作，在豐年機場大廳放置由公東高工執行、設計及製作的多款原民文化意象的國產材創意家具，整個大廳令人驚豔，旅客稱讚很有文化藝術質感。
台東分署指出，此項計畫在2020執行，由培育木材加工及工藝創作人才搖籃的公東高工，將漂流木、疏伐木等國產材來設計製作，近年成果輝煌，已先後在新竹、高雄及台中完成巡展，去年返回故鄉台東進駐機場。
豐年機場大廳設計製作的國產材家具，利用樹種的特性結合了木雕、燒陶、傳統織布、刺繡等原民工藝，每一件成品都是獨一無二的創意，不僅兼顧人體工學與居家實用，同時融入航空站公共空間服務品質需求。
台東分署表示，這批設計的國產材有紅檜、台灣杉、雲杉、桃花心木、五葉松、肖楠、楝木等，充分運用與展現森林資源多元面向的價值與優勢。
「很有特色，很符合台東原住民文化。」台北翁姓旅客說，坐在椅子上，還可以聞到桌子散發的淡淡木頭香，很舒服。另遊客說，整個空間視覺剛開始還不敢坐下去，以為是甚麼設計展或工藝展，看到有人坐才放心了。
台東航空站過去都會配合各項文藝及工藝活動，讓機場大廳不時用多變的風貌呈現，大受好評。因此，豐年機場讓往來的旅客在機場等待入出境時，欣賞台東的多元豐富的藝文和設計之美，留下深刻印象。
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