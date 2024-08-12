鷄籠中元祭放水燈遊行 環保局停收垃圾1天請民眾注意

基隆市舉辦鷄籠中元祭放水燈遊行17日（農曆7月14日）登場，當晚市中心和八斗子、望海巷交通管制，市環保局表示，全市暫停清運垃圾1天，請民眾注意。中元祭遊行結束後，清潔隊員會全力清潔道路，恢復市容整潔。

中元祭每年由基隆市各宗親會輪流主普，今年邁入第170年，主普宗親會是張廖簡宗親會。今年中元祭系列活動從8月3日（農曆6月29日）午夜開基老大公廟開燈登場，8月4日（農曆7月1日）下午2點開基老大公廟「開龕門」，象徵迎請孤魂野鬼來到陽間接受普度。

環保局表示，行中元祭放水燈花車遊行17日晚間登場，遊行結束後，各姓氏宗親會水燈首將運往望海巷海岸，在午夜施放入海。活動期間，因為實施交通管制，為配合中元祭典順利進行，全市暫停清運垃圾1天。