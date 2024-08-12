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鷄籠中元祭放水燈遊行 環保局停收垃圾1天請民眾注意
基隆市舉辦鷄籠中元祭放水燈遊行17日（農曆7月14日）登場，當晚市中心和八斗子、望海巷交通管制，市環保局表示，全市暫停清運垃圾1天，請民眾注意。中元祭遊行結束後，清潔隊員會全力清潔道路，恢復市容整潔。
中元祭每年由基隆市各宗親會輪流主普，今年邁入第170年，主普宗親會是張廖簡宗親會。今年中元祭系列活動從8月3日（農曆6月29日）午夜開基老大公廟開燈登場，8月4日（農曆7月1日）下午2點開基老大公廟「開龕門」，象徵迎請孤魂野鬼來到陽間接受普度。
環保局表示，行中元祭放水燈花車遊行17日晚間登場，遊行結束後，各姓氏宗親會水燈首將運往望海巷海岸，在午夜施放入海。活動期間，因為實施交通管制，為配合中元祭典順利進行，全市暫停清運垃圾1天。
環保局說，花車遊行吸引眾多民眾觀看，活動結束後，市區環境將受影響，環保局會動員人力清除道路垃圾，恢復市容整潔。18日周日，當天依正常時間班次清運垃圾、廚餘，以及資源回收，開放資源回收區域為暖暖區、信義區、中山區及安樂區。民眾也可上環保局「清運車便民查詢網」，查詢清運時間及路線。
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