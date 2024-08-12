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提升校園安全 花蓮化仁國小大樓 耐震補強完工
花蓮是地震好發區，縣府全力補強各校園老舊建物，其中吉安鄉化仁國小專科教室大樓建成已25年，老舊、耐震係數不足，教育處斥資559萬5648元，趕在暑假前完成耐震補強，現已驗收完成，提供師生在安全的環境中教學與上課。
教育處表示，面臨地震威脅，事先的預防能降低損害，因此全力推動學校老舊校舍耐震補強工程，化仁國小專科教室大樓經專家評估需補強，決定以縣預算補助施工。
化仁國小表示，專科教室大樓因耐震係數不足而結構補強，包括擴牆、翼牆等，在施工期間學生在別的教室教學。雖然該大樓已做好耐震補強，不過內部的硬體設備需要更新，像是門太重，小朋友很難打開，桌椅老舊、廁所水量太小等。之前已向縣府爭取經費改善，希望能提供更優質的教學環境。
教育處指出，專科教室大樓有幼兒園、音樂教室、美勞教室、中高年級自然教室及打擊樂教室。耐震補強工程主要針對建物主體結構補強，包含各個教室以及地下室都有施作。補強工法為擴柱及翼牆工法，在今年2月26日開工，並於6月28日竣工。
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