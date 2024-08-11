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老闆病逝提前熄燈？宜蘭老店「味芳海鮮園」親家澄清：醫院治療中

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
親友今天下午澄清坊間謠傳，味芳海鮮園老闆「財哥」目前在醫院接受治療。圖／網友提供
親友今天下午澄清坊間謠傳，味芳海鮮園老闆「財哥」目前在醫院接受治療。圖／網友提供

宜蘭羅東鎮知名老店味芳海鮮園原本做到8月15日，打算就此熄燈，未料昨天陸續有客人接到店家通知只做到10日，今天以後的所有訂桌都取消，坊間即傳出因老闆病逝才提早結束，消息被傳得沸沸揚揚。家屬下午透過親友邱嘉進對外澄清，目前人還在醫院接受治療。

「味芳海鮮園」是民眾口中的味芳餐廳，美味相傳50年，但上月底臉書貼文宣布熄燈，指出味芳餐廳老闆年事已高，決定於8月15日結束營業，有人則是留言盼老闆恢復健康；消息一出，吸引很多人紛紛搶訂桌，想趕在熄燈前回憶美味，致使餐廳最近每天生意都非常好，假日幾乎一桌難求。

直到昨天老闆人在家護病房，所有訂桌日期11日以後的客人全都接獲店家通知，取消訂桌，晚間就傳出店家老闆狀況不好病逝消息，許多地方人士也都聽聞並在群組互貼消息。今天上午，客人打電話到味芳餐廳詢問訂桌取消事宜，店員表示，因事情比較突然，今天以後的訂桌都取消，提早結束營業。

下午，親友邱嘉進代替家屬在臉書澄清，「味芳老闆吳枝財先生是我的親家，最近身體不適住院，餐廳也因此傳出『熄燈號』！目前老闆本人仍在醫院接受治療，卻謠傳已經病逝，讓家屬深感困擾，他經取得家屬的授權，在此提出澄清，謝謝大家的關心、更謝謝大家多年來對味芳的照顧」。

味芳餐廳的炸物很有名，盤中最上方是宜蘭古早味「糕渣」。圖／陳姓網友提供
味芳餐廳的炸物很有名，盤中最上方是宜蘭古早味「糕渣」。圖／陳姓網友提供

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