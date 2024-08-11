法國公墓普度 法方感謝基隆人安葬法軍…今又辦悼念儀式

「鷄籠中元祭」系列活動陸續登場，基隆市正砂社區發展協會於今在清法戰爭紀念園區舉辦中元普度儀式。基隆市副市長邱佩琳說，「和平跟愛」最重要，希望透過儀式傳遞和解與和平。法國在台協會副主任陸明莉也出席，感謝基隆人早年安葬法軍，現在還每年還辦悼念儀式。

清法戰爭在1884年爆發，1885結束，清廷戰後開始重視台灣防務。位在基隆大沙灣的清法戰爭紀念園區是基隆市定古蹟，園區內有紀念碑6座，墓塚4門。近幾年因為基隆市正砂社區發展協會年年籌辦中元普度，讓這些異國亡魂得到應有的尊重和祭奠，並感受到台灣的溫暖與善意。

今年中元祭由張廖簡宗親會主普，清法戰爭紀念園區中元普度由張廖簡宗親會主委張通榮主祭，邱佩琳、陸明莉陪祭，會場另有人扮成清、法兵士，散發與一般台灣普度場合不同的氛圍。在三獻禮後，延請法師誦經及在園區灑淨，陸明莉入境隨俗持香祭拜，並跟著法師繞行園區。

邱佩琳致詞時，以園區內兩棵相鄰生長的榕樹為例，兩棵樹就好像代表清法戰爭兩邊的人，最終都在這裡生根，告訴我們和平跟愛是最重要的。文化局今年在園區用法國蕾絲策展，希望讓大家知道愛跟和平的重要性，也希望所有國異鄉靈魂，以及清朝當時的一些官兵們，可以感受到愛與希望，基隆人要傳遞的是和解、和平，希望基隆在大家的努力下，真正成為亞洲最有愛城市。

陸明莉表示，這座位基隆的法國公墓（清法戰爭紀念園區前身），對於法國和台灣的關係具有特殊的意義。清法戰爭法國犧牲了700名海軍。當年基隆的居民也受到戰爭摧殘，但是他們安葬了這些法軍。

陸明莉說，140年後的今天兩地人士齊聚此處，一起在農曆7月舉行悼念儀式，她代表法國在台協會感謝基市府的重視，感謝基隆市文化觀光局用心在園區裝了非常漂亮的燈飾，也要感謝所有籌辦紀念儀式的人，因為大家的努力，讓每一年的紀念儀式得以延續，這份友誼他們會長記在心中。