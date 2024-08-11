宜蘭親水公園人潮爆棚逾萬…因為這原因 今晚還有群星開唱

宜蘭國際童玩藝術節在冬山河親水公園舉辦，七夕情人節活動3天也在親水公園，兩大活動人潮絡繹不絕，尤其昨晚民歌音樂會吸引觀眾爆棚，會場座無虛席，初估一整天約3萬多人湧入園區，帶動附近民宿旅館的生意大好，今晚還有一場情人節鄉土音樂會。

宜蘭童玩節活動持續到8月18日，周六日的入園遊客都相當多，這次縣政府把8月9日至11日的七夕情人節活動選在冬山河親水公園舉辦，兩大活動效益加乘，一整天親水公園熱鬧滾滾，尤其傍晚參加情人節活動的人潮更多，有人來走鵲橋、搭乘愛之船，更多人是為了昨晚的民歌音樂會而來。

今年在冬山河親水公園內湖域，採用浮筒橋體及九曲橋以LED霓虹燈條延伸搭建99公尺的「星光鵲橋」，鵲橋兩端入口處是代表牛郎與織女的「科技少年」與「花朵女神」，遙遙相望，鵲橋左右微微搖晃，情人牽手依偎更加甜蜜。

七夕情人節3天活動期間，每晚安排流行、民歌、鄉土不同型態主題音樂會，昨晚請到南方二重唱、殷正洋、王海玲、李明德、施孝榮等人開唱，熱情民眾把整個表演舞台前座位擠滿，很多人站著聆聽，跟著耳熟能詳的民歌合唱，氣氛熱絡。

今晚七夕最終場的鄉土音樂會7點半開始，安排金曲歌王許富凱、傳統文化結合流行音樂的草屯囝仔、今年最夯台語歌曲運轉人生的邱軍，還有林姍與吳申梅等群星演唱；「愛之船」9日至11日晚間7時30分至10時，每半小時一梯次。