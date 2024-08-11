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宜蘭親水公園人潮爆棚逾萬…因為這原因 今晚還有群星開唱

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
七夕情人節的民歌音樂會人潮爆棚，民眾聽歌如癡如醉。圖／縣府提供
七夕情人節的民歌音樂會人潮爆棚，民眾聽歌如癡如醉。圖／縣府提供

宜蘭國際童玩藝術節在冬山河親水公園舉辦，七夕情人節活動3天也在親水公園，兩大活動人潮絡繹不絕，尤其昨晚民歌音樂會吸引觀眾爆棚，會場座無虛席，初估一整天約3萬多人湧入園區，帶動附近民宿旅館的生意大好，今晚還有一場情人節鄉土音樂會。

宜蘭童玩節活動持續到8月18日，周六日的入園遊客都相當多，這次縣政府把8月9日至11日的七夕情人節活動選在冬山河親水公園舉辦，兩大活動效益加乘，一整天親水公園熱鬧滾滾，尤其傍晚參加情人節活動的人潮更多，有人來走鵲橋、搭乘愛之船，更多人是為了昨晚的民歌音樂會而來。

今年在冬山河親水公園內湖域，採用浮筒橋體及九曲橋以LED霓虹燈條延伸搭建99公尺的「星光鵲橋」，鵲橋兩端入口處是代表牛郎與織女的「科技少年」與「花朵女神」，遙遙相望，鵲橋左右微微搖晃，情人牽手依偎更加甜蜜。

七夕情人節3天活動期間，每晚安排流行、民歌、鄉土不同型態主題音樂會，昨晚請到南方二重唱、殷正洋、王海玲、李明德、施孝榮等人開唱，熱情民眾把整個表演舞台前座位擠滿，很多人站著聆聽，跟著耳熟能詳的民歌合唱，氣氛熱絡。

今晚七夕最終場的鄉土音樂會7點半開始，安排金曲歌王許富凱、傳統文化結合流行音樂的草屯囝仔、今年最夯台語歌曲運轉人生的邱軍，還有林姍與吳申梅等群星演唱；「愛之船」9日至11日晚間7時30分至10時，每半小時一梯次。

情人節活動今晚結束後，鵲橋留著亮燈到8月18日，與童玩節活動一起結束，但不開放走橋，想拍鵲橋美景的民眾還有機會。

南方二重唱參與宜蘭情人節活動的民歌音樂會，會場擠滿人潮。圖／縣府提供
南方二重唱參與宜蘭情人節活動的民歌音樂會，會場擠滿人潮。圖／縣府提供
七夕情人節鵲橋湧入滿滿的人潮，燈飾會留到8月18日，與童玩節一起落幕。圖／縣府提供
七夕情人節鵲橋湧入滿滿的人潮，燈飾會留到8月18日，與童玩節一起落幕。圖／縣府提供
七夕情人節鵲橋湧入滿滿的人潮，燈飾會留到8月18日，與童玩節一起落幕。圖／縣府提供
七夕情人節鵲橋湧入滿滿的人潮，燈飾會留到8月18日，與童玩節一起落幕。圖／縣府提供

七夕 情人節 音樂會

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