發揚布農族傳統工藝 石板家屋進駐花蓮市

花蓮縣文化局3年前與布農族人合作，在卓溪鄉佳心舊社重現傳統石板家屋，由於地點偏遠，需上山才能看到家屋較不方便。縣府原民處為發揚布農族傳統文化，首次用工作坊形式，邀復振家屋原班團隊，在花蓮市台灣原住民族文化館前蓋石板家屋，近日將完工，未來透過導覽傳承布農族文化與智慧。

卓溪鄉佳心舊社是布農族祖居地，日據時期被迫遷離，2017年在文化部「再造歷史現場計畫」支持下，族人就地取材重建舊部落石板家屋，更修復周邊石板屋、竹工寮、耕地遺構與步道等，2020年完工，重現族人傳統取材、刀耕火耨生活。

不過，傳統石板家屋地處偏遠，須步行瓦拉米步道約4.5公里才能抵達，因此，原民處首次辦理「原住民族家屋工藝及裝置藝術創作」計畫，邀請復振佳心石板家屋原班團隊傳授施作技巧，在原住民族文化館前蓋家屋。

原民處代理副處長徐采瑤表示，計畫培訓未來各部落石板屋工班人才，邀請卓溪鄉布農族耆老湯宗義、高新興、張忠義及李建國等人擔任講師，借重耆老豐富經驗，透過課程安排，傳授布農族的智慧。

徐采瑤指出，講師先帶學員到卓溪鄉採集建材及研磨石板，過程中傳授建造技術與知識，接著將材料送到原住民族文化館後開挖地基，架設主柱、逐步圍石牆、搭龍柱，9日在高新興帶領下，以布農族祭祀禮儀順利完成上梁工作。