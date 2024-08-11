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花蓮師生不再怕地震樓垮 化仁國小大樓耐震補強完工

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣府針對吉安鄉化仁國小專科教室大樓耐震補強，教育處趕在暑假前完工，現已驗收完成。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府針對吉安鄉化仁國小專科教室大樓耐震補強，教育處趕在暑假前完工，現已驗收完成。圖／花蓮縣政府提供

花蓮是地震好發區，縣府教育處補強各校園老舊建物，其中吉安鄉化仁國小專科教室大樓建成已滿20年，教育處花費近560萬元，趕在暑假前完成耐震補強工程，現已驗收完成。目前還有4所國中小施作相關工程，提供師生在安全的環境中教學與上課。

教育處表示，花蓮常面臨地震的威脅，做好事先的預防工作，減低並避免任何損害，保障師生安全很重要，因此全力推動學校老舊校舍耐震補強工程。化仁國小專科教室大樓老舊、耐震係數不足，經專家評估需補強，決定以縣預算補助施工。

教育處指出，吉安鄉化仁國小專科教室大樓有幼兒園、音樂教室、美勞教室、中高年級自然教室及打擊樂教室。耐震補強工程總經費為559萬5648元，主要針對建物主體結構補強，包含各個教室以及地下室都有施作。補強工法為擴柱及翼牆工法，在今年2月26日開工，並於6月28日竣工，現已順利驗收完成。

教育處表示，配合教育部「公立高級中等以下學校校舍耐震改善計畫」，花蓮125所縣立國中小學，在2022年全補強完畢，不過教育處仍在每年針對學校個別「高齡建物」，再次評估、補強。除已完工的化仁國小，目前還有鳳林國小、新社國小、明廉國小及秀林國中等4所學校，進行耐震補強工程。

縣長徐榛蔚指出，教育是培育未來人才的基石，自上任以來，始終列為縣府施政重點，特別要求教育處盤點學校設施設備需求，提供良好學習環境。

花蓮是地震好發區，教育處每年針對學校個別「高齡建物」進行耐震評估，施作耐震補強工程。圖／花蓮縣政府提供
花蓮是地震好發區，教育處每年針對學校個別「高齡建物」進行耐震評估，施作耐震補強工程。圖／花蓮縣政府提供

建物 教室 花蓮

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